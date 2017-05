Vom Barock bis zu den Beatles Die Vokalgruppe VIP gibt am Pfingstmontag ein Konzert in Großdittmannsdorf. Die Musiker stammen aus zwei der bekanntesten Knabenchöre.

Die Vokalgruppe VIP gibt am Pfingstmontag ein Konzert. © PR

Die Reihe „Große Musik in kleinen Kirchen“ geht weiter und lädt am Pfingstmontag alle Interessenten nach Großdittmannsdorf ein. Dafür hat Dorothea Hahn, die sich in der Kirchgemeinde Medingen-Großdittmannsdorf um die Musik kümmert, die „Vokalgruppe VIP“ aus Dresden eingeladen. Die Sänger bringen eine sommerliche Brise aus Skandinavien, dem Baltikum und aus Russland zu Gehör.

Die Dresdner Vokalgruppe VIP besteht aus acht jungen Sängern und gründete sich bereits im Jahr 2003. Alle sind ehemalige Mitglieder des Dresdner Kreuzchores oder des Thomanerchores Leipzig. Die jungen Männer haben es sich zum Ziel gesetzt, ihren Zuhörern ein breites musikalisches Spektrum zu präsentieren. Ihr Repertoire besteht aus Vokalmusik von Renaissance und Barock über die Romantik bis zu Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Daneben tritt das Ensemble auch mit Unterhaltungsmusik auf. Die Musik der Comedian Harmonists, der Beatles, Billy Joels oder der Wise Guys ist ein ebenso wichtiger Bestandteil ihres Repertoires.

Wer sich von dem breiten Spektrum der Musiker überzeugen möchte, sollte sich noch schnell Karten für das Konzert am kommenden Montag, den 5. Juni, sichern. Start ist 17 Uhr in der Ev.-Luth. Kirche Großdittmannsdorf. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, ermäßigt fünf Euro und sind bei den Pfarrämtern erhältlich. An der Abendkasse bezahlen Erwachsene zehn Euro Eintritt, ermäßigte Karten gibt es für sieben Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. (ste)

zur Startseite