Blick auf den Baikalsee vom südwestlichen Ufer © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Unter dem Motto „Vom Baikal nach Kirgisien“ lädt Stephan Flechtner am 26. Januar, 19 Uhr, in das „Wild Ost Veranstalter- & Reisebüro“ auf der Hauptstraße 144 in Ebersbach-Neugersdorf ein. Flechtner wird von seiner Reise zum Baikalsee berichten. Dieser liegt mitten in Sibirien.

Es geht vom Kaspischen Meer an die Wolga, in das Altai-Gebirge, in die westsibirische Tiefebene und zu den mächtigen, schneebedeckten Bergen den Tien-Schan. Durch Kirgistan verlaufen Teile der Großen Seidenstraße. Der Eintritt kostet fünf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr. (szo)

