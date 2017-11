Vom Amateur zum Brotkenner Bei Andrea Schreyer lernen Laien das Brotbacken ohne Chemie. Auch die SZ hat sich an den Sauerteig gemacht.

Gar nicht so einfach: SZ-Mitarbeiter Kevin Schwarzbach probiert sich beim Brotbackkurs von Andrea Schreyer (2.v.r.) aus. Mit dabei sind Elisabeth Gläser aus Glashütte (l.) und Sabine Andrae aus Dresden. © Sebastian Schultz

So einen Teig anzusetzen, das kann doch nicht so lange dauern, oder? Wenn ich zu Hause mal ein Brot backen wollte, habe ich einfach ein Rezept aus dem Internet genommen, die Zutaten zusammengeschmissen und den Teigberg in den Ofen gesteckt. Doch wirklich geschmeckt hat das Ergebnis nie, dafür hat ein Brot aufgrund seines enormen Wachstums einmal beinahe den Ofen gesprengt. Spätestens da war mir bewusst: Das muss besser gehen!

Und so stehe ich nun vergangenes Wochenende in der Backstube von Andrea Schreyer und lausche dem Brotgeflüster. Denn auch Brote können sprechen oder zumindest Laute von sich geben. Aber nur, wenn man den Teig vorher richtig behandelt. Genau das soll ich jetzt lernen.

Andrea Schreyer hat bereits am Tag zuvor alles vorbereitet und nun alle Zutaten vermengt, jetzt muss ich nur noch ihren Anweisungen folgen. Eigentlich. Denn hier ist Feingefühl gefragt, mit Schnelligkeit komme ich nicht weiter, auf die Hingabe kommt es an. „Ein gutes Brot braucht seine Zeit“, sagt die passionierte Bäckerin. Und deshalb bin ich beim Dehnen des Teiges die Ruhe selbst, ziehe ihn erst horizontal, dann vertikal auseinander. Stets beobachtet von Andrea Schreyer, die alle Teilnehmer gleichzeitig im Auge zu haben scheint, jeden Fehler sofort sieht und ausmerzt.

Wie ging das mit Falten gleich noch einmal? Die anderen vier Teilnehmerinnen starren ebenso gespannt wie ich auf die Hände von Andrea Schreyer, die ihren Teig zielsicher wie einen Geschäftsbrief übereinander schlägt und in Form bringt. Hätte meine Kollegin nicht aus privaten Gründen absagen müssen, wären die Frauen beim Backen heute unter sich geblieben. Doch so bin ich der vielzitierte Hahn im Korb und muss als dieser auch gleich beweisen, dass Männer in der Küche nicht hilflos verloren sind.

Keine leichte Aufgabe bei 25 Grad Celsius Raumtemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von teilweise 75 Prozent. Die Klimaanlage gibt ihr Bestes, doch die drei Backöfen halten locker dagegen. Der für das Gelingen eines guten Brotes unverzichtbare Wasserdampf erledigt den Rest. Doch die Vinschgauer Fladen gelingen mir auf Anhieb, die wertvollen Tipps von Andrea Schreyer verhelfen mir zu den ersten vorzeigbaren Ergebnissen. Auch die anderen Teilnehmerinnen sind mit sich zufrieden. Da schmeckt die Brotzeit zum Mittag doch gleich umso besser. – Von überall aus Deutschland reisen die Kursteilnehmer an, eher selten kommen sie aus der unmittelbaren Umgebung. Bei meinem Kurs ist Dresden noch die kürzeste Entfernung. Auch die Geschlechterverteilung ist typisch, auf vier Frauen kommt meist nur ein Mann. Dafür gibt es bei den Berufen keine Stereotypen, von der Ärztin über den Apotheker bis hin zur Hausfrau oder zum Rentner waren schon alle in der Backstube nahe des Keppritzbaches, um bei Andrea Schreyer in lockerer Atmosphäre naturbelassene Brote zu backen.

Seit mehr als zwei Jahren bietet die gelernte Bankkauffrau, die lange in der Finanzbranche gearbeitet hat, ihre Kurse vom „Einsteiger“ bis zum „Tiefgänger“ nun an. Die Idee, andere Menschen für das Arbeiten mit Sauerteig und naturbelassenen Rohstoffen zu begeistern, entwickelte sich, nachdem Schreyers Brotback-Automat kaputt gegangen war und sie es mal ohne Zusatzmittel auf ganz natürlichem Wege versuchte. Mittlerweile besteht kein Zweifel mehr, dass die Arbeit in der Backstube ihre Berufung ist: „Ich mache dies hauptberuflich, da ich sehr viel Zeit und Leidenschaft in Vorbereitung und Umsetzung der Kurse investiere“, sagt sie. – Die Begeisterung der Lehrerin lässt sich dann auch in den Backergebnissen der Schülerinnen und des Schülers erkennen. Vier Schweizer Brote, drei 6-Korn-Schrotbrote und Dutzende Vinschgauer Fladen und Bauernkrusties liegen am Ende des sechsstündigen Kurses auf der Arbeitsfläche.

Jedes einzelne fasst Andrea Schreyer behutsam wie ein Kind an und drapiert es für ein Abschlussfoto in den Brotkörben. Bei diesem Anblick kann ich, der einst dieses Teigmonster erschuf, noch gar nicht glauben, dass ich nun an derart ästhetischen Ergebnissen beteiligt war.

Dann ab in den Stoffbeutel mit den Broten und auf nach Hause – das Wissen anwenden. Jetzt, wo ich weiß, wie es richtig funktioniert. Insgesamt 130 Euro kostet ein Kurs, der „Einsteiger“ ist jedoch bereits bis April 2018 ausgebucht. Wer das Brotbacken bei Andrea Schreyer lernen will, muss etwas Geduld mitbringen. Ganz nach ihrem Motto: „Ein gutes Brot braucht seine Zeit.“

Weitere Informationen und Anmeldung für die Kurse über www.brotgeflüster.de.

