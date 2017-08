Vom Albtraum zum Traumberuf Der Tschernobyl-Verein aus Kamenz hilft auch 2017 diabeteskranken Kindern. Eine von ihnen ist die 13-jährige Christina.

Christina Joruimoua (l.) möchte Ärztin werden, muss aber vor allem lernen, dauerhaft mit Diabetes zu leben. Dazu gehören auch Mathematik und Ernährungskunde, wie man am Flipchart sieht. Die 13-Jährige ist Ludmila Maruskevitsch (r.) dankbar. Ihr Verein „Freude den Kindern“ sichert mit dem Kamenzer Tschernobylverein schöne wie lehrreiche Ferienwochen in der Lessingstadt. © Jonny Linke

Ihre Kindheit konnte Christina Joruimoua noch fast bedenkenlos genießen. Sie ist in einer knapp 400 000 Einwohner großen Stadt in Weißrussland aufgewachsen. Spielen, toben, Dutzende Hobbys ausprobieren – das war ein richtig schönes Leben für das heranwachsende Kind. Doch im achten Lebensjahr sollte sich für das sympathische Mädchen beinahe auf einen Tag alles ändern. „Ich habe plötzlich extrem abgenommen. Meinen Eltern war sofort klar, dass das wohl Diabetes sein wird“, erzählt die heute 13-Jährige immer noch sichtlich berührt.

Erfahrungen hatten ihre Eltern mit der Stoffwechselkrankheit eine ganze Menge, denn ihr Vater ist selbst Betroffener. „Ich habe absolut nicht verstanden, was das für eine Krankheit ist und wieso sie so gefährlich ist. Ein Arzt hat uns dann bestätigt, dass ich an Diabetes Typ 1 erkrankt bin“, sagt Christina. Für das aufgeweckte Mädchen begann fortan ein komplett neues Dasein – mit der Krankheit. „Ich habe erst langsam verstanden, dass ich anders bin als andere in meinem Alter. Es gab viele Situationen, wo ich gemobbt und gehänselt wurde. Ich kann aber gar nichts dafür“, sagt Christina. In Weißrussland wird die Krankheit Diabetes nicht so selbstverständlich behandelt, wie in Deutschland. „Betroffene erhalten in Weißrussland einen Invalidenausweis. Überall im Land werden sie als hoch erkrankt, mindestens unselbstständig, wenn nicht gar lebensunfähig behandelt“, sagt Ludmila Maruskevitsch. Sie ist selbst Betroffene und leitet mit Herz und Seele die gesellschaftliche Vereinigung „Freude den Kindern“. Zusammen mit dem Tschernobyl-Verein in Kamenz ermöglichen sie Kindern, in einem vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland die Krankheit noch besser kennenzulernen, selbstständig unter ärztlicher Kontrolle damit zu leben und vier Wochen Erholung in einem nicht verstrahltem Gebiet zu haben. „Radioaktivität beeinflusst die Entstehung und den Verlauf von Diabetes“, so Ludmila Maruskewitsch in ihrem Vortrag zum Tag der offenen Tür am Wochenende im Kinderhaus des Tschernobylvereins Kamenz.

Bei der Schulung viel gelernt

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl seien die Folgeschäden noch lange nicht überwunden und voll bekannt. Von den 118 Bezirken in Weißrussland seien 32 teilweise stark verstrahlt. Verstrahlt mit Radioaktivität, welche das Leben Hunderttausender verändert habe. Nicht nur Krebs und viele andere Krankheiten resultierten aus diesem Reaktorunglück, sondern eben auch die verstärkte Veranlagung für Diabetes. „Die Kinder müssen sich bis zu sechsmal am Tag spritzen und den Zuckerspiegel kontrollieren“. Für Kinder ein absoluter Albtraum, das eigentlich sorgenfreie Leben der Heranwachsenden ist vorbei. „Wenn die Krankheit einmal öffentlich ist, bekommt man schnell dumme Sprüche an den Kopf geworfen“, bestätigt Christina. Doch nicht nur die ungewohnte Herabwürdigung durch andere Kinder haben der willensstarken Weißrussin das Leben erschwert. „Es ist mir bis heute noch unangenehm, mir mehrmals am Tag die Spritze setzen zu müssen. Aber ich muss und will damit leben“, sagt die 13-Jährige bestimmt.

Vor zwei Jahren hat sie die erste Schulung in Weißrussland bei Ludmila und ihrer Stiftung gemacht und angefangen zu begreifen, dass ein normales Leben trotz der tückischen Krankheit möglich ist. „Ludmila sagt immer, man kann als Mensch mit Diabetes alles essen und alles machen, man muss es nur richtig tun und wissen, wie das geht“, zitiert die charmante 13-Jährige ihre Retterin. Denn Ludmila hat das Leben aller derzeit 20 in Kamenz Urlaub machenden weißrussischen Kinder zusammen mit ihrem Team nachhaltig verbessert. „Die Stiftung ist mein Leben. Die Kinder sollen verstehen, was in ihrem Körper vor sich geht. Sie müssen selbstständig werden – dann ist ein normales Leben möglich“, sagt die Projektleiterin. Gemeinsam organisiert mit dem Tschernobylverein gastieren jährlich Kindergruppen aus den radioaktiv verseuchten Gebieten aus Weißrussland in der Lessingstadt. Vereinsvorsitzender Frank Löhnert: „Wir freuen uns immer wieder auf die Herausforderung. Und es macht uns auch ein bisschen stolz, wenn die Kinder nach dem Aufenthalt gestärkt nach Hause fahren. Dass ist eine Herzensangelegenheit für uns alle.“

Große Aufgaben warten

Für Christina ist diese Hilfe jetzt wahr geworden. Sie hatte nicht nur die Möglichkeit, Dresden und die Lausitz in all ihren schönen Facetten mit den reichlichen Erlebniswerten kennenzulernen, sondern auch fit im Umgang mit der Krankheit zu werden. „Ich danke Ludmila und allen Beteiligten von Herzen, dass wir hier sein dürfen“, sagt Christina.

Bis zum Höhenfeuerwerk zum Forstfest sind die jungen Weißrussen noch in der Lessingstadt. Danach geht es wieder nach Hause, wo große Aufgaben auf sie warten. „Ich will Ärztin werden. Entweder Anästhesie oder Kardiologie. Hauptsache Menschen helfen“, sagt Christina freudestrahlend. Dass solch ein Traumberuf wahr werden kann, dafür sorgt also auch der Tschernobyl-Verein in Kamenz mit, welcher seit dem Jahr 1991 Kindern ermöglicht, sich hier zu erholen und mit Krankheiten wie der Diabetes umgehen zu lernen. Finanziert wird die Arbeit einzig aus Spenden. Spenden die garantiert Leben verändern und Zukunft sichern. Frank Löhnert: „Und dabei kann uns jeder Euro helfen.“

Spendenkonto Verein Kinder von Tschernobyl Kamenz: IBAN-Nummer: DE 17 8505 0300 3100 1601 50 bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden

zur Startseite