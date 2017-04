Vom Accessoire einer Nacht Ein Schmuckstück war zur langen Nacht der Theater Pflicht. Drei Bühnen standen besonders hoch in der Gunst.

Sonja Ryter (re.) und ihre Freundin Anne Seeländer genossen einen guten Tropfen zum Start in die Nacht. © Christian Juppe

Bändchen. Das war wohl eines der meistgesagten Worte am vergangenen Samstagabend in Dresden. Gemeint war das leuchtend orange Accessoire am Handgelenk, das die meisten Besucher der Langen Nacht der Theater trugen. „Darf ich mal Ihr Bändchen sehen?“, fragten die Einlasskräfte an den Türen von Staatsschauspiel, Semperoper und Co. „Schatz, hast du unsere Bändchen?“, flüsterten die Pärchen in den Warteschlangen.

Bestens ausgerüstet mit Bändchen und mit einem weiteren wichtigen Accessoire – der Sonnenbrille – waren Sonja Ryter und ihre Freundin Anne Seeländer. Zum Start in die lange Kulturnacht genossen die beiden ein Glas Roséwein in der Abendsonne vor dem Staatsschauspiel. Ob sie wegen des strahlenden Frühlingswetters überlegt haben, die Theatersessel gegen die Biergartenbank einzutauschen? Nein, sagen die beiden. Kultur sei für sie genauso entspannend für die Seele.

Nach dem Treff vor dem Schauspielhaus am Postplatz ging es für die beiden erst mal nach Hellerau. Zur Tanzgruppe Derevo. Mit der Bahn natürlich. Denn in dem Bändchen-Kauf für zehn Euro war neben dem Eintritt in die Vorstellungen auch ein Ticket für Bus und Bahn inklusive. So ließen sich Sonja Ryter und Anne Seeländer von Spielort zu Spielort kutschieren. Von Hellerau ging es zu Tom Quaas und Ahmad Mesgarha auf den Theaterkahn und dann zu „Just the two of us“, einem Liederabend mit Matthias Luckey und Benjamin Rietz auf der Probebühne des Schauspielhauses. „Wir sind regelmäßige Theatergänger, nicht nur heute Abend“, erzählen sie. Die sechste Lange Nacht der Theater war auch die sechste für die Frauen. Das Bändchen war dabei immer fest am Handgelenk.

Nicht nur die beiden Frauen, auch Tausende weitere Besucher strömten am Samstag auf und vor die Bühnen. „Nach derzeitigem Stand können wir rund 29 600 Gäste insgesamt melden“, sagte Staatssschauspiel-Sprecherin Gertrud Aringer am Sonntag. Die Zahlen seien noch nicht endgültig, jeder Besucher in jedem Haus wurde gezählt – der eine oder andere also auch doppelt. Aussagekräftige Daten könne sie erst am Dienstag liefern. Fest stehe aber schon, welche Bühnen die meisten Gäste anzogen: die Komödie, die Semperoper und der Theaterkahn. Dort standen die Gäste in Schlangen an.

Insgesamt zeigten mehr als 20 Theater bis Mitternacht ein buntes Programm aus Theater, Operette, Tanz, Musik, Puppentheater und Kabarett. Von Semperoper bis Landesbühnen Sachsen, von Staatsoperette bis Rudi – auf über 30 Bühnen waren mehr als 150 Vorstellungen zu sehen.

Den Abschluss der Theaternacht bildete für die Gäste und die beiden Freundinnen Sonja Ryter und Anne Seeländer die Abschlussparty auf der Bühne des Staatsschauspiels. Natürlich mit orangem Bändchen am Arm.

