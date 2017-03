Volltrunken mit Sattelzug auf der Autobahn Ein Sattelzug befuhr am Samstag die A4 in Schlängellinien über alle drei Fahrstreifen - Autofahrer alarmierten die Polizei.

Am Samstagmittag meldeten mehrere Autofahrer der Polizei die auffällige Fahrweise eines Sattelzuges auf der Autobahn 4 nahe Hainichen. Der 54-jährige Fernfahrer befuhr die Autobahn in Schlängellinien über alle drei Fahrstreifen in Richtung Dresden und bremste zudem seinen Sattelzug auf der mittleren Fahrspur bis zum Stillstand ab.

Später kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ein Atemalkoholtest beim unverletzten Fahrer ergab einen Wert von 2,40 Promille. Für ihn ging es zur Blutentnahme in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den Fernfahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (szo)

zur Startseite