Volltrunken durch Radeburg 1,8 Promille hatte eine 27-jährige Autofahrerin im Blut, als sie am Sonntagabend von der Polizei gestoppt wurde.

Radeburg. Die Polizei hat am späten Sonntagabend eine total betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilt, kontrollierten Streifenbeamte gegen 23.30 Uhr 27-jährige Skodafahrerin in Radeburg. Die Polizisten bemerkten bei ihr deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,8 Promille.

Die Frau musste ihren Führerschein noch vor Ort abgeben und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ausgesetzt.

Dass die Beamten am Wochenende in Radeburg besonders wachsam waren, ist kein Wunder. Schließlich fand in der Zillestadt am Sonntag Sachsens größter Karnevalsumzug statt. (SZ)

