Volltrunken auf der A 4

Bremsen defekt Weißenberg. Sonntagnachmittag weckte ein auf der Autobahn in Richtung Görlitz fahrender Sattelzug das Interesse der Verkehrspolizisten. Der Schmitz-Auflieger machte keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Löbauer Wasser bei Weißenberg zeigte sich, dass die Bremsanlage des Fahrzeugs defekt war. Mehrere Bremsscheiben des mit Salat beladenen Kühllasters waren gerissen. Der 49-jährige Fahrer durfte erst nach der Reparatur des Aufliegers weiterfahren.

Abstand nicht eingehalten Bautzen. Am Wochenende haben Streifen des Autobahnpolizeireviers auf der Autobahn zwischen Hermsdorf und Görlitz insgesamt 17 Lkw-Fahrer wegen verschiedener Verkehrsverstöße gestoppt. Zwei Fernfahrer zum Beispiel hielten am Sonnabend den Mindestabstand von 50 Metern zum Vorausfahrenden nicht ein. Vier andere telefonierten während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. Am Sonntag untersagten die Polizisten zehn Brummi-Lenkern die Weiterfahrt, da diese das Sonn- und Feiertagsfahrverbot nicht beachtet hatten. Auf die ertappten Telefonierer kommen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister zu. Für die Verstöße gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot werden 120 Euro Bußgeld für die Fernfahrer fällig.

Falscher Polizist ruft an Radeberg. Am Sonntagabend klingelte bei einer Radebergerin das Telefon. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus und gaukelte ihr vor, zwei Männer festgenommen zu haben. Dabei habe man Schmuckstücke aus ihrem Besitz und eine größere Bargeldsumme sicherstellen können. Noch bevor der Fremde eine Forderung an die 70-Jährige stellen konnte, legte diese einfach auf und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Angetrunken am Steuer Bautzen. Nicht mehr ganz nüchtern war ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntagabend in Bautzen kontrollierte. Der 31-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit einem Opel Vectra auf der Steinstraße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,5 Promille. Daher kommt auf ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, verbunden mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Laptops gestohlen Kamenz. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in Büroräume an der Kamenzer Auenstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Laptops. Die Höhe des Stehlschadens ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Einbrecher scheitern Bischofswerda. Zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagmorgen Einbrecher in Bischofswerda vergeblich versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Ein Fenster und die Terrassentür des Gebäudes an der Carl-Lohse-Straße hielten den Hebeleien der Täter stand. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.