Volltrunken am Steuer

Bei Unfall verletzt Kotitz. Am Donnerstagnachmittag wurde eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall in Kotitz verletzt. Die 27-Jährige war mit ihrem Seat auf der Bautzener Landstraße unterwegs. Als sie einen VW überholte, bog dessen 86-jähriger Fahrer nach links in einen Feldweg ein. Er übersah dabei offenbar den auf gleicher Höhe befindlichen Seat. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Seat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht.

BMW gestohlen Wachau. In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Wachau einen dunkelgrauen BMW Touring entwendet. Der drei Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen KM SK 7675 parkte an der Straße Am Sportplatz. Den Zeitwert schätzte der Eigentümer auf rund 35 000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Ladung schlecht gesichert Bautzen. Weil ein Autofahrer seine Ladung schlecht gesichert hatte, kam es am Donnerstagvormittag auf der A 4 bei Bautzen zu einem Unfall. Der Mann transportierte die Einzelteile eines Schranks auf der Ladefläche seines Anhängers. Einige Teile machten sich selbstständig und fielen auf die Fahrbahn. Ein Opelfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und rollte über die verlorene Ladung. Dadurch entstand an seinem Auto Schaden in Höhe von rund 1 500 Euro.

Tanksäule gerammt Salzenforst. Ein Lkw-Fahrer verwechselte am Donnerstag an der Rastanlage Salzenforst offenbar die Tanksäulen und fuhr in den Bereich für Pkw. Dort stieß er aufgrund der nicht für Lkw konzipierten Ausfahrt gegen eine der Zapfsäulen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab, dass er umgerechnet 1,36 Promille intus hatte.

Auto ausgeräumt Salzenforst. In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Salzenforst einen VW Golf auf Ziegelsteine aufgebockt und die Räder des Pkw gestohlen. Zudem schlugen sie die Seitenscheibe ein und stahlen beide Vordersitze sowie die Rücksitzbank. Auch der Bord-Computer, das Lenkrad sowie die Klimaautomatik sind verschwunden.