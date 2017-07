Volltreffer bei Verkehrskontrolle Ein Autofahrer hat keine Fahrerlaubnis, das Fahrzeug ist nicht versichert, das Kennzeichen gefälscht. Doch das ist noch nicht alles.

Es war eine Routinekontrolle an jenem Sonntagmorgen in Lommatzsch. Doch die Polizisten förderten so einiges zutage. © dpa

Das ist manchmal aber auch wie verhext: Wenn man die Polizei braucht, ist sie nicht da. Doch in Augenblicken, wenn sie gar nicht erwünscht ist, steht sie plötzlich auf der Straße, und eine rot-weiße Kelle fordert zum Anhalten auf. Und das sogar an einem Sonntagmorgen im verschlafenen Lommatzsch. Blitzartig munter ist ein 30-jähriger Mann, als der im April vorigen Jahres auf der Schützenstraße angehalten wird. Dort ist er mit einem schrottplatzreifen Renault Clio unterwegs. Für gerade mal 100 Euro hat er den betagten Franzosen bei einem Lommatzscher gekauft. Dabei darf er gar nicht Autofahren. Die Fahrerlaubnis wurde ihm schon lange entzogen.

Nicht nur das finden die Polizisten heraus. Auch, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Eine Versicherung für das Fahrzeug kann er nicht vorweisen. An dem Auto sind Kennzeichen vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz angebracht. Abgestempelt sind sie allerdings von der Landeshauptstadt Dresden. Die Kennzeichen gehören nicht nur nicht zum Auto, sondern sind auch noch gefälscht. Und als ob das noch nicht reicht, finden die Polizisten im Handschuhfach eine geladene Luftdruckpistole.

Nun kann man sich fragen, wozu braucht der Mann, wenn er keine Fahrerlaubnis besitzt, überhaupt ein Auto? Und warum nutzt er nicht öffentliche Verkehrsmittel? Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, das macht er ja. Allerdings verzichtet er darauf, einen Fahrschein zu kaufen. Und wenn er mit seinem Auto schon nicht fahren darf, dann soll es wenigstens immer schön aussehen. Deshalb klaut er in einem Supermarkt in Radebeul eine Flasche Autoreiniger. Und weil im Rucksack noch Platz ist, auch gleich zwei Flaschen Whiskey. Da kommt was zusammen bei seiner Verhandlung vor dem Meißner Amtsgericht. Die Diebstähle und das Schwarzfahren – im Juristendeutsch: Erschleichen von Leistungen – gibt er zu, ebenso, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Doch dass der Renault nicht versichert und das Kennzeichen gefälscht war, davon will er nichts gewusst haben. Er habe dem Verkäufer vertraut, dass alles seine Ordnung habe.

Dabei ist nichts in Ordnung bei dem Autokauf. So steht im Fahrzeugbrief ein anderer Besitzer als der Verkäufer. Das letzte Kennzeichen war auf MEI zugelassen. Er wusste also, dass das OSL-Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Üblicherweise meldet man ein Auto an, bevor man damit fährt. Er sei ja nur auf einem Parkplatz eine Proberunde gefahren, sagt der Angeklagte Dresdner. Der Verkäufer habe das Auto dann nach Dresden bringen sollen, sagt er. Wer´s glaubt, wird selig, vor allem, wenn man die Vorgeschichte kennt. Denn von seinen elf Vorstrafen betreffen mehrere das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sogar dreimal saß er deswegen schon im Gefängnis. Auch mit Waffen kennt er sich aus. Wegen Besitzes einer verbotenen Waffe und wegen Führens einer Schusswaffe wurde er zweimal verurteilt. Dass im Handschuhfach eine geladene Luftdruckpistole lag, will er nicht gewusst haben.

Richterin Ute Wehner verurteilt den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Erschleichens von Leistungen und Diebstahls zu einer Gesamtstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Die anderen Sachen können ihm nicht nachgewiesen werden. Die Staatsanwältin hatte eine Haftstrafe ohne Bewährung gefordert. Eine wegen anderer Taten verhängte Geldstrafe, die noch nicht bezahlt ist und in das Urteil hätte einbezogen werden können, bleibt bestehen: „Damit Sie nicht ganz trocken durch den Regen kommen“, wie die Richterin sagt.

zur Startseite