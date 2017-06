Vollsperrungen wegen Bauarbeiten Die Fahrbahn auf der Verbindungsstraße zwischen Walda und Zabeltitz wird Instand gesetzt. Das ist mit Umleitungen verbunden. Nicht nur auf dieser Strecke.

Im Zeitraum vom 26. Juni bis zum 27. Juli 2017 erfolgt durch die Firma Strabag AG aus Meißen die Fahrbahninstandsetzung auf der Verbindungsstraße zwischen Walda und Zabeltitz. Diese Baumaßnahme des Landkreises Meißen, Kreisstraßenbauamt, wird unter Vollsperrung ausgeführt. Eine Umleitung wird über Stroga – Nasseböhla - Walda eingerichtet.

Im Zeitraum vom 26. Juni bis zum 21. Juli 2017 erfolgt durch die Firma Matthäi GmbH & Co. KG aus Großräschen die Fahrbahninstandsetzung auf der Verbindungsstraße zwischen Adelsdorf und Skaup. Diese Baumaßnahme des Landkreises Meißen, Kreisstraßenbauamt, wird unter Vollsperrung ausgeführt. Eine Umleitung wird über Skaup – B 101 – B 98 – Folbern – Adelsdorf eingerichtet. Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Berücksichtigung und um Verständnis gebeten. Die Ausführungszeiten wurden in die Ferienzeit gelegt, so dass der öffentliche Personennahverkehr und die Schülerbeförderung keine Einschränkungen zu verzeichnen haben.

