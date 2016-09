Vollsperrung zwischen Freital und Tharandt An diesem Wochenende finden wieder Arbeiten zur Hangsicherung am neuen Radweg statt. Busse werden umgeleitet.

© Symbolbild/Steffen Unger

Wie schon am vergangenen Wochenende wird die Staatsstraße S 194 wegen Arbeiten zur Hangsicherung am neuen Radweg an diesem Sonnabend und Sonntag erneut gesperrt. Die Vollsperrung für den kompletten Fahr-, Rad-und Fußgängerverkehr betrifft den Abschnitt zwischen Freital und Tharandt in Höhe ehemaligem Stellwerk. Die Buslinien 345 und 363 fahren daher an beiden Tagen nach einem Umleitungsfahrplan mit veränderten Fahrzeiten. (SZ/skl)

