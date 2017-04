Vollsperrung wegen Wohnungsbrand Eine Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik. In ihrer Küche in Folbern war ein Feuer ausgebrochen. Die Straße war zeitweise nicht mehr befahrbar.

Sechs Fahrzeuge und 27 Kameraden rückten am Sonntagmittag nach Folbern aus. © Maik Häßlich

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand auf der Königsbrücker Straße im Ortsteil Folbern alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es in der Küche im ersten Obergeschoss des Hauses brannte. Durch das zügige und besonnene Handeln konnte das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden. So beschränkte sich der Schaden auf den Bereich der Küche, teilt Stadtwehrleiter Maik Häßlich mit.

Die Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der komplette Bereich mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert. Es kamen auch ein Hochleistungslüfter sowie ein Gasmessgerät zum Einsatz.

Es waren sechs Fahrzeuge mit insgesamt 27 Kameraden im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Königsbrücker Straße musste für die Dauer des Einsatzes – also etwa zwei Stunden – vollgesperrt werden, so Maik Häßlich. Der Verkehr konnte über die Bundesstraße 98 ausweichen. (SZ)

