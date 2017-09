Vollsperrung wegen Straßenbau In Kürze wird ein Abschnitt zwischen Ehrenberg und Lohsdorf erneuert. Einschränkungen gibt es aber auch woanders.

© Steffen Unger

Die Straße zwischen Ehrenberg und Lohsdorf soll demnächst erneuert werden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat informiert, dass noch im September auf der Staatsstraße S 165 zwischen dem Abzweig Krumhermsdorf in Ehrenberg und der Ortseinfahrt zur Niederdorfstraße in Lohsdorf eine neue Asphaltdecke aufgezogen wird. Für die reichlich zwei Kilometer lange Strecke sind 406 000 Euro veranschlagt. Der Bushaltestellenbereich in Lohsdorf wird mit asphaltiert. Die Straßenabsenkungen in Ehrenberg und Lohsdorf werden behoben. Drei Wochen soll die Bauzeit betragen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Straßenabschnitts. Die Umleitung führt über Sebnitz und Neustadt. Linienbusse können den Baubereich wochentags passieren.

Bereits jetzt lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn auf der S 163, der sogenannten Rennstrecke, erneuern. Hinter der Kreuzung beginnt der knapp drei Kilometer lange Bauabschnitt. Gebaut wird bis vor den Abzweig Heeselicht/Stürza. Geplant sind die Instandsetzung der Asphaltschicht und der Rückbau von zehn auf sieben Metern Straßenbreite. Entwässerungsanlagen werden mit angepasst und instand gesetzt. Bereits sanierte Abschnitte werden ausgelassen. Es wird unter halbseitiger Sperrung gebaut. In einem Abschnitt wird wegen der geringen Breite der neue Asphalt unter Vollsperrung eingebaut. Dafür wird es an einem Wochenende eine Umleitung über Stürza, Dobra und Lohmen geben, kündigt das Straßenbauamt an. Diese Vollsperrung ist für das Wochenende vom 21. und 22. Oktober vorgesehen. Bis Ende November 2017 werden die Arbeiten abgeschlossen. Gegen die Straßeneinengung regt sich Widerstand. Die Gegner dieses Plans wollen, dass die Straße nicht einfach zurückgebaut wird, sondern einen Radweg bekommt. Das wird derzeit im sächsischen Wirtschaftsministerium noch einmal geprüft. (SZ/aw)

