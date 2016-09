Vollsperrung wegen Bauarbeiten Pendler nach und von Altenberg müssen ab Montag mehr Zeit einplanen. Vorm Winter soll noch eine Holperpiste repariert werden.

© Symbolbild/René Plaul

Vorm Winter wird nun noch eine Holperpiste in Ordnung gebracht. Wie das Landratsamt informiert, beginnen am Montag die Arbeiten auf der Staatsstraße S 182 nördlich von Altenberg, zwischen Hirschsprung und Falkenhain. Die Firma Bistra Bau GmbH & Co. KG wird den Einbau eines Profilausgleiches vornehmen und auf den Straßenabschnitt dann eine neue Deckschicht aufbringen. Die Investition ist mit rund 50 900 Euro veranschlagt. Die Baukosten werden zu 100 Prozent aus Fördermitteln des Freistaates finanziert, teilt die Kreisverwaltung weiterhin mit.

Dieser dritte Bauabschnitt soll bis zum 23. September dieses Jahres dauern. Während der Bauarbeiten ist allerdings eine Vollsperrung erforderlich. Eine Umleitung wird ausgeschildert. (SZ)

