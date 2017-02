Vollsperrung von März bis Juli Am 27. März soll der Straßenbau Lampertswalde-Schönborn beginnen. Der Kreis lässt die Matthäi GmbH Freienhufen bauen.

© Symbolfoto: dpa

Der technische Ausschuss des Kreistages beschloss am Dienstag die Vergabe der Straßenerneuerung Schönborn-Lampertswalde an das Matthäi Bauunternehmen Freienhufen. Der Betrieb gehört zu Matthäi-Gruppe, die auch den Steinbruch am Schieferberg in Brößnitz betreibt. Die Freienhufener gaben für den grundhaften Ausbau der Kreisstraße auf fast 1,5 Kilometer Länge mit rund 600 000 Euro das günstigste Gebot ab. Sieben Angebote lagen insgesamt vor. Die Kosten waren mit fast 800 000 Euro berechnet worden.

Am 27. März sollen die Arbeiten unter Vollsperrung beginnen. Der Leistungszeitraum endet am 14. Juli. Eine Umleitung wird voraussichtlich über Weißig a. R. ausgeschildert. Anlieger werden durch den Wald über den Ziegeleiweg fahren.

Die Kreisstraße, die Autobahnzubringer ist, hat durch den Schwerlastverkehr erhebliche Fahrbahnschäden. Die Trasse ist durchzogen von Rissen und Absenkungen in den Fahrspuren sowie über die gesamte Breite. Das Bankett ist nur teilweise vorhanden. Das soll sich nun ändern.

zur Startseite