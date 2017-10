Vollsperrung und Bus-Umleitungen

Ab diesem Montag müssen sich Autofahrer im Radeberger Ortsteil Ullersdorf wieder auf eine Straßensperrung samt Umleitungsfahrt einstellen. Voraussichtlich bis Freitag, den 13. Oktober, wird die Ullersdorfer Hauptstraße erneut voll gesperrt (SZ berichtete). Grund sind Arbeiten an einem Abwasserhausanschluss. Deshalb ist die Straße dann in Höhe der Hausnummer 11 dicht. Eine Umleitung wird ausgeschildert, heißt es aus der Stadtverwaltung dazu. Betroffen von der Vollsperrung ist natürlich auch der Bus-Verkehr. Konkret die beiden Linien 307 und 309. Wie der Regionalverkehr Dresden (RVD) mitteilt, werden die Fahrten der Linien in beiden Richtungen über den Bischofsweg, Kleinerkmannsdorf, Schänkhübel, Bundesstraße 6 und An der Prießnitzaue umgeleitet. Die Haltestelle Ullersdorf Grundschule wird auf den Bischofsweg verlegt. Die Haltestellen Ullersdorf Am Sportplatz und Gasthof sowie die Haltestellen Großerkmannsdorf Alte Hauptstraße, Gasthof und Linde können nicht bedient werden, so der RVD weiter. Die Haltestelle Kleinerkmannsdorf wird von allen Fahrten bedient. (SZ)

