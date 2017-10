Vollsperrung Richtung Reha-Klinik Die Straße zum „Raupennest“ wird am Mittwoch von Altenberg aus nicht befahrbar sein. Zwei Alternativen gibt es.

Straßenarbeiten stehen an der Rehefelder Straße an. © Symbolbild: Kamprath

Die Reha-Klinik Raupennest wird am Mittwoch von Altenberg aus mit dem Auto nicht erreichbar sein. Darüber informiert Marcel Bandow vom Altenberger Bauamt. Grund seien Straßenarbeiten an der Rehefelder Straße, sagt er unter Berufung auf Informationen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Demnach wird das Unternehmen Chemnitzer Verkehrsbau am Mittwoch die Fahrbahn zwischen Ortsausgang und Klinik-Zufahrt abfräsen. Wer von Altenberg zur Klinik möchte, kann sein Auto am Sportplatz-Parkplatz abstellen und zu Fuß zur Klinik laufen. Oder aber er fährt über Rehefeld zur Klinik. Ähnlich wird es voraussichtlich am 23. Oktober sein. Spielt das Wetter mit, soll die neue Straßendecke eingebaut werden. „Wenn alles gut geht, sind das die einzigen Vollsperrtage in diesem Jahr“, sagt Bandow.

Über die Wintermonate werden die Bauarbeiten ruhen. Die Straße ist für den Verkehr frei. Im Frühjahr 2018 wird die Baumaßnahme ab der Zufahrt Reha-Klinik in Richtung Rehefeld unter Vollsperrung fortgesetzt. Die Zufahrt von Altenberg zur Rehaklinik ist dann ohne Einschränkungen möglich. (SZ/mb)

