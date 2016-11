Vollsperrung in Sebnitz Für zwei Wochen geht auf dem Mühlgäßchen nichts mehr. Grund sind Bauarbeiten.

Ab Donnerstag ist das Mühlgäßchen in Sebnitz für etwa zwei Wochen für den Autoverkehr voll gesperrt. Die Ausfahrt auf die Schandauer Straße und den Markt ist in dieser Zeit nicht möglich. Darüber informiert das Sebnitzer Rathaus. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum 2. Dezember andauern. Der Grund sind Bauarbeiten für den Breitbandausbau der Enso in der Innenstadt. Das Energieunternehmen lässt derzeit eigene Glasfaserkabel in Sebnitz verlegen, die eine schnelle Internetanbindung mit Downloadraten von bis 100 Mbit ermöglichen. Die Arbeiten laufen bereits seit Ende August. Die Kabel führen vom Wohngebiet auf dem Knöchel bis ins Zentrum. Aktuell ist deshalb auch auf dem Markt eine Umleitung eingerichtet, die Autos quer über den Untermarkt führt. Dies soll noch bis 22. November so bleiben. Danach wird laut Stadt auf der Weberstraße und der Gröschelstraße weitergebaut. (SZ)

