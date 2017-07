Vollsperrung in Großhennersdorf Wegen Straßenbauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt an zwei Wochenenden voll gesperrt. Am Freitagnachmittag geht’s los.

Es wird gebaut. © dpa

Die B 178 wird in Großhennersdorf an zwei Wochenenden gesperrt. Wie eine Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mitteilte, ist die Vollsperrung für die Fahrbahnerneuerung der B 178/S 128 und den Asphalteinbau nötig.

Die erste Sperrung ist am morgigen Freitag, ab 14 Uhr, bis zum Sonntag, ebenfalls 14 Uhr, geplant. Es ist eine großräumige Umleitungsstrecke insbesondere für den Lkw-Verkehr eingerichtet, heißt es. Diese verläuft ab Löbau über die S 148 Kottmarsdorf/Neugersdorf – S 142 Leutersdorf – S 135 Großschönau/Hörnitz in Richtung Zittau.

Der nächste Termin ist voraussichtlich das nächste Wochenende vom 28. bis 30. Juli.

Seit Ende Mai wird im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn der B 178 / S 128 erneuert.

