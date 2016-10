Vollsperrung in Altendorf

In Altendorf wird ab kommender Woche die Untere Dorfstraße im Bereich der Einmündung auf die S 154 (Sebnitzer Straße) voll gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Sebnitz. Als Grund für die Sperrung werden Straßenbaumaßnahmen genannt. Die Sperrung der Unteren Dorfstraße beginnt am Montag, dem 10. Oktober und erfolgt laut Pressemitteilung aus dem Rathaus tagsüber in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr. Die Maßnahme soll bis zum 18. Oktober andauern. (SZ)

