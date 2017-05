Vollsperrung im Oberdorf Auf einer Länge von 850 Metern wird eine neue Trinkwasserleitung verlegt. An einigen Stellen ist das schwierig.

Wer von der B 176 den Ortsteil Gersdorf erreichen will, hat in den nächsten Wochen Pech. Denn die Straße im Oberdorf muss wegen der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung voll gesperrt werden. Weil die etwa 40 Jahre alte Trinkwasserleitung marode ist und ständig repariert werden musste, hat sich die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschafts GmbH zu dieser Investition entschlossen. „Das war schon länger geplant. Auch andere Strecken in diesem Bereich sind schlecht. Sie sollen später in Ordnung gebracht werden. Deshalb sprechen wir auch vom ersten Bauabschnitt“, so Siegmar Rüdiger, Technischer Gruppenleiter bei der Oewa und zuständig für den Bereich Hartha, Waldheim und Leisnig.

Hinzu kommt, dass die alte Trasse teilweise über Privatgrundstücke führt. Das war im Fall der Reparaturen nicht immer günstig. Deshalb soll die Leitung jetzt in den öffentlichen Raum verlegt und damit immer zugänglich gemacht werden. Das Kunststoffrohr wird auf einer Länge von 360 Metern in einem sogenannten grabenlosen Verfahren eingebracht. Damit kann ein Aufschachten der Straße weitestgehend vermieden werden. Es sind lediglich eine Start- und eine Zielgrube notwendig. Die Durchörterung ist an manchen Stellen nicht problemlos möglich, weil eine Gasleitung und ein Kanal in der Straße liegen. Um genau herauszufinden, wo sich diese Leitung und der Bachkanal befinden, sind zurzeit Sichtschachtungen notwendig. Damit soll vermieden werden, dass die Versorgungsleitungen beschädigt werden. In der kommenden Woche wird noch geschachtet und vor Pfingsten beginnen die Bohrarbeiten. „Da es in diesem Bereich sehr eng und das Bohrgerät sehr breit ist, ist die Vollsperrung notwendig“, so Siegmar Rüdiger. Der längere Abschnitt der Trinkwasserleitung wird in die Wiese verlegt. (DA/je)

