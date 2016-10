Vollsperrung erneut verschoben Dieses Wochenende rollt der Verkehr in Pesterwitz noch. Das Wetter ist schuld.

Die Stadt hat die für dieses Wochenende geplante Asphaltierung der Straße An der Winzerei in Pesterwitz erneut abgesagt. Ursache dafür sind die Wetterverhältnisse, die für den Asphalteinbau ungünstig sind. Die angekündigte Vollsperrung der Straße ist damit hinfällig. Auch der Busverkehr muss nicht umgeleitet werden, sondern fährt wie gewohnt. Die Stadtverwaltung will am Wochenende vom 28. bis 30. Oktober erneut Anlauf für die Bauarbeiten nehmen. „Dieser Termin ist ebenso wetterabhängig und kann sich erneut kurzfristig verschieben“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Die Straße An der Winzerei ist derzeit halbseitig gesperrt, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Durch die Verzögerungen wird die Straße voraussichtlich Anfang November wie freigegeben. Die Stadt hatte die Asphalteinbau schon zweimal verschieben müssen. (SZ/cb)

