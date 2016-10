Vollsperrung erneut verschoben Die Arbeiten auf der Straße An der Winzerei in Freital-Pesterwitz werden auf das nächste Wochenende verschoben.



Freital. Wegen des schlechten Wetters in den vergangenen Tagen musste die geplante Vollsperrung der Straße An der Winzerei in Freital-Pesterwitz und das Auftragen einer neuen Asphaltschicht erneut verschoben werden. Der Termin ist jetzt für das Wochenende vom 21. Oktober bis einschließlich 23. Oktober vorgesehen, wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte. Die Baustelle bleibt anschließend bis voraussichtlich 25. Oktober 2016 bestehen.

Die Umleitung während der Sperrung führt über die Wilsdruffer Straße, Pesterwitzer Straße und Zum Weinberg. Von der Sperrung betroffene Anwohner kommen über hergerichtete Verbindungswege an ihre Grundstücke. Mit den Bauarbeiten wird die Straße zwischen Kreuzung Kohlsdorfer Straße und Pesterwitz verbreitert. Zudem erhält sie eine frische Deckschicht. Die Kosten: 110 000 Euro. (SZ/win)

