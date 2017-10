Vollsperrung drei Wochen länger Der Straßenbau zwischen Lohsdorf und Ehrenberg verzögert sich enorm. Das hat mehrere Gründe.

Bis 10. November wurde die Vollsperrung zwischen Ehrenberg und Lohsdorf verlängert. © Archiv SZ

Die Baufirma konnte am vergangenen Wochenende die Asphaltarbeiten zwischen Ehrenberg und Lohsdorf nicht abschließen. Der Asphaltfertiger war defekt. Die restlichen Asphaltarbeiten sollen an diesem Wochenende erfolgen, auch im Kreuzungsbereich Ortseinfahrt Lohsdorf. Darüber informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Der Knotenpunkt zur Ortsmitte Lohsdorf, weiter nach Goßdorf/Waitzdorf/Sense kann am Sonnabend, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, daher nicht befahren werden.

Weiterhin ereilte das Rathaus die Nachricht, dass sich dadurch auch der Leitplankeneinbau durch ein Subunternehmen verschieben wird. Die Vollsperrung des Streckenabschnittes wird daher um drei Wochen bis zum 10. November verlängert.

Die großräumige Umleitung führt über Neustadt. An dem Straßenabschnitt wird seit 27. September gebaut. (SZ/aw)

