Vollsperrung der Staatsstraße Die S 91 nördlich von Kalkreuth ist voraussichtlich ab Juni dicht. Gebaut wird bis Herbst 2018 mit mehrmonatiger Winterpause.

Baustelle S 91 in Kalkreuth. © Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Mit dem Ausbau der Staatsstraße Richtung Radeburg wird voraussichtlich im Juni begonnen. Ein Ende der Neutrassierung ist im Herbst 2018 zu erwarten, teilt das Landesamt für Straßenbau auf Nachfrage mit. Es erfolgt eine Vollsperrung mit mehrmonatiger Winterpause und Aufhebung der Sperrung in diesem Zeitraum. In Richtung Großenhain erfolgt die Umleitung über Weßnitz und in Richtung Radeburg über Mühlbach.

Während der Sperrzeit entfällt die Bushaltestelle Paulsmühle. Der Bus fährt bis Ortsausgang Kalkreuth, wendet dann über die Wettiner Straße und nutzt die Umleitung Richtung Großenhain. Die Haltestellen zwischen Folbern und Großenhain werden durch andere Buslinien abgedeckt. Parallel zum Straßenbau wird die Brücke über die Röder als separates Los hergestellt. Ausgegangen wird von einer Bauzeit von etwa acht Monaten plus Winterpause. Baubeginn ist voraussichtlich im Oktober. Das Baufeld der Brücke liegt neben der bestehenden Straße und hat damit keinen Einfluss auf die Verkehrsführung. Es wird gewährleistet, dass die Grundstücke der Anlieger ständig erreichbar sind.

