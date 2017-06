Vollsperrung der S 83 abgewendet Die Garsebacher Bürger können vorerst aufatmen. Doch noch gibt es keine Pläne, wie es mit der Staatsstraße weitergeht.

Der Bürgerprotest zeigt Wirkung: die eigentlich für den Frühherbst geplanten Baumaßnahmen an der Staatsstraße S 83 werden in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden. © Archiv/Claudia Hübschmann

Der Bürgerprotest zeigt Wirkung: Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Mittwoch mitgeteilt hat, sollen die eigentlich für den Frühherbst geplanten Baumaßnahmen an der Staatsstraße S 83 dieses Jahr nicht mehr durchgeführt werden. Als Grund dafür nennt das Lasuv das Veto der Klipphausener Gemeindevertretung gegen die ursprünglich geplante Vollsperrung. Der Klipphausener Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) begrüßt den Stopp der bisherigen Ausschreibungen. Damit sei es aber noch längst nicht getan: „Ich hoffe, dass wir zusammen mit dem Landesamt eine für alle Parteien verträgliche Lösung finden können“, so Mann.

Der Klipphausener Gemeinderat Markus Flade zeigt sich mit der Reaktion des Lasuv alles andere als zufrieden. Der gemeinsame Bürgerprotest sei zwar als Erfolg zu werten, doch mit dem Abbruch der Bauarbeiten gehe das Lasuv dem eigentlichen Problem nur aus dem Weg. „Jetzt ist es wichtig konstruktiv miteinander zu reden, damit sich die Fronten nicht weiter verhärten“, so Flade. „Wir wollen ja schließlich alle, dass die Straße schnellstmöglich saniert wird“. (tb)

