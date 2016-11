Vollsperrung der Kreisstraße Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt im Johnsbacher Unterdorf dicht. Angekündigt war das nicht.

© Symbolbild: Steffen Unger

Das hat selbst Johnsbachs Ortsvorsteher Udo Herm (Wählervereinigung) überrascht. Ohne Ankündigung wurde am Montag die Ortsdurchfahrt im Unterdorf gesperrt. Wer vom Ober- und Mitteldorf nach Glashütte fahren wollte, konnte nicht mehr durchs Prießnitztal, sondern musste über Bärenhecke fahren, sagt er. Grund für die Sperrung dieses Kreisstraßenabschnittes sind Arbeiten an einem Durchlass, sagt Karin Kerber vom Landratsamt. Dieser sei eingebrochen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Die Arbeiten dazu haben am Montag begonnen und sollen am Freitag abgeschlossen sein. Den Auftrag dazu hat das Landratsamt Pirna an das Bauunternehmen Weichelt GbR aus Reichenau-Hartmannsdorf vergeben.

Der Neubau und die anschließende Neuasphaltierung dieses Straßenabschnittes werden etwa 12 500 Euro kosten. 90 Prozent der Kosten werden vom Freistaat Sachsen übernommen. (SZ/mb)

