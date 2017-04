Vollsperrung der Breitscheidstraße Grund ist der Bau eines neuen Wasseranschlusses. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

© Symbolbild/André Schulze

Von Dienstag bis Donnerstag wird die Breitscheidstraße an der Ecke Bahnhofstraße voll gesperrt. „Die Oewa bringt einen neuen Wasseranschluss in die Erde“, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Eine Beschilderung ist vorgesehen. „Von der Schiller- zur Breitscheidstraße entsteht eine Sackgasse“, sagt er. (DA/sol)

