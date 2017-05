Vollsperrung auf der B 98 In Sohland beginnt nach jahrelangem Warten der Straßenbau. Und damit eine schwere Zeit für Autofahrer und Schüler aus der gesamten Region.

zurück Bild 1 von 2 weiter Achtung Straßenschäden, warnen Schilder an der B 98 zwischen Sohland und Wassergrund schon seit Langem. Jetzt wird die Strecke erneuert. Zur Vorbereitung der Bauarbeiten wurden vergangenes Jahre entlang der Straße viele Bäume gefällt. © SZ/Uwe Soeder Achtung Straßenschäden, warnen Schilder an der B 98 zwischen Sohland und Wassergrund schon seit Langem. Jetzt wird die Strecke erneuert. Zur Vorbereitung der Bauarbeiten wurden vergangenes Jahre entlang der Straße viele Bäume gefällt.



Freude und Frust herrschen in Sohland. Anlass ist der Ausbau der B 98 zwischen der Frühlingsbergschule und dem Ortsteil Wassergrund, der jetzt beginnt. Die Gemeinde freut sich darüber, dass die Straße endlich in Ordnung gebracht wird. Denn ihr Zustand ist katastrophal. Am 8. Mai beginnt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit den Arbeiten – und damit eine Vollsperrung. Dadurch brauchen Autofahrer auf der Strecke in den nächsten Monaten mehr Zeit. Das sorgt für Frust.

Zuerst nehmen die Bauleute den Abschnitt zwischen der Taubenheimer und der Ellersdorfer Straße in Angriff, kündigt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert an. Autos und Busse werden über die Taubenheimer und die Sohlander Straße umgeleitet, Laster weiträumig über Großpostwitz und die B 96. Während der Abzweig zur Taubenheimer Straße frei bleibt, wird die Kreuzung mit der Ellersdorfer Straße gleich mit gebaut. Der Ortsteil Ellersdorf bleibt trotzdem erreichbar – über eine provisorische Straße östlich der Kreuzung. Einwohner und Gäste fahren über sie auf die B 98 Richtung Wassergrund und umgekehrt.

Die Gemeinde Sohland nutzt die Sperrung der Bundesstraße, um die Zufahrt zur Grundschule Am Frühlingsberg und den dortigen Buswendeplatz umzugestalten. Die schmale Zufahrtsstraße wird so verbreitert, dass zwei Fahrzeuge aneinander vorbei passen. „Dazu müssen die Bauleute ein Stück vom Hang abtragen“, sagt Ekkehard Hultsch, der das Bürger- und Bauamt der Gemeinde leitet. Die Bushaltestelle mit Wartehäuschen wird behindertengerecht gestaltet. Auch das Aufstellen zweier zusätzlicher Laternen ist geplant. Während der Arbeiten gibt es Ersatzhaltestellen. Busse aus Richtung Taubenheim halten auf der Taubenheimer Straße am Abzweig zum Frühlingstal. Busse aus Richtung Wehrsdorf/Sohland stoppen auf der Bundesstraße in Höhe der Schule. „Sie blockieren die Fahrbahn, sodass Schüler und andere Fahrgäste sicher aus- und einsteigen können“, erklärt der Sohlander Amtsleiter.

Ist der Abschnitt zwischen Taubenheimer und Ellersdorfer Straße fertig, nehmen die Bauleute das nächste Stück der B 98 bis zum Ortsausgang in Angriff. Ellersdorf ist dann über die schon fertige Kreuzung aus/in Richtung Sohland zu erreichen. Wann das sein wird, dazu gibt es vom Lasuv gegenwärtig keine Aussagen. Fest steht aber, dass es zwischen Ende November dieses und Anfang März nächsten Jahres eine Baupause gibt. In dieser Zeit soll die Bundesstraße ohne Sperrungen befahrbar sein. 2018 wird dann zwischen Ortsausgang und Wassergrund gearbeitet. Beim Ausbau der B 98 werden Kuppen abgetragen und tiefe Stellen aufgefüllt. Das soll für bessere Sicht und somit mehr Sicherheit sorgen. Innerhalb des Ortes bekommt die Straße einen drei Meter breiten Geh-/Radweg, außerhalb einen Radweg, der reichlich zwei Meter breit ist. 3,6 Millionen Euro sind insgesamt für die Baumaßnahme geplant, die eine Strecke von rund 2,7 Kilometern umfasst. Den größten Teil der Kosten trägt der Bund. Die Gemeinde Sohland beteiligt sich mit rund 180 000 Euro für den Busplatz und die Straßenbeleuchtung. Den ersten Spatenstich erledigen am Freitag, 14 Uhr, der sächsische Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stefan Brangs (SPD), Bürgermeister Hagen Israel (parteilos) und Landkreis-Vertreter.

zur Startseite