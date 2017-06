Vollsperrung auf der B 171 in Sadisdorf Ein neues Abwasserrohr quert die Bundesstraße. Das bringt für die Autofahrer einen großen Umweg.

Von Montag an wird die Bundesstraße B 171 im Unterdorf von Sadisdorf voll gesperrt. Die Stadt Dippoldiswalde muss hier ein Abwasserrohr mit 60 Zentimeter Durchmesser quer über die Straße verlegen, wie Hochwasserkoordinator Stefan Kadler informierte. Weil das Rohr so groß wird, müssen die Bauleute die Straße einmal quer aufgraben. Das ist nur in der Ferienzeit möglich, weil sonst die Schulbusse zu sehr beeinträchtigt werden. Die Buslinien 365 und 378 nehmen eine Umleitung über Obercarsdorf und dort die Dorfstraße hoch nach Sadisdorf, wie Sabine Schuricht die Marketingleiterin des Regionalverkehrs Dresden informierte.

Der übrige Straßenverkehr wird über Dippoldiswalde und Reichstädt umgeleitet. In Reichstädt haben die Bauleute extra noch Bäume zurückgeschnitten, damit der Umleitungsverkehr hier fahren kann.

Das neue Rohr in Sadisdorf dient dazu, das Wasser, das vom Hügel aus Richtung der Gebäude der Agrargenossenschaft kommt, abzuleiten. Dafür wird vor der Straße ein Schacht gebaut, der dazu dient, das Wasser abzubremsen, damit es dann langsamer durch das Rohr und auf der anderen Seite in den Ochsenbach fließen kann. Ungebremst könnte es neue Schäden verursachen. Das Rohr, das hier bisher liegt, wurde beim Hochwasser 2013 beschädigt und der Auslauf ausgespült.

Als Bauzeit sind vorerst die ganzen Sommerferien bis 4. August geplant. „Wenn es möglich ist, wollen wir aber die Straße schon früher wieder freigeben“, sagt Kadler. Das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab wie dem Wetter, dem Zustand des Untergrunds und dem Verlauf der Bauarbeiten. Die Lieferung der Betonfertigteile ist für den 18. Juli geplant.

