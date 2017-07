Vollsperrung auf der B 178 bei Löbau Am Sonntag geht es los. Die Baustelle beginnt auf der B-178-Ortsumgehung Löbau an der Kreuzung mit der B 6 und endet vor der Abfahrt zur S 151.

Bauarbeiten auf der B 178n © Rafael Sampedro

Löbau. Die B 178-Ortsumfahrung Löbau wird am Sonntag dieser Woche voll gesperrt sein. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das hier derzeit an der Schnellstraße baut. Am Sonntag werden die gelben Baustellenmarkierungen auf der Fahrbahn entfernt auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Weißenberg, berichtet Nicole Wernicke, Sprecherin im Lasuv. Dazu muss die Straße in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Ab kommenden Montagwerden dann die Mittelleitplanken installiert. Dann wird jeweils der linke Fahrstreifen in beiden Richtungen für kurze Zeit gesperrt werden, informiert die Lasuv-Sprecherin. Die Deckensanierung in Fahrtrichtung Zittau ist bereits abgeschlossen. Ab dem 31. Juli soll die Straße wieder auf beiden Richtungsfahrbahnen ohne Einschränkungen frei sein, so der Plan. „Damit ist der erste Teilbauabschnitt fertiggestellt“, so Frau Wernicke. Die zweite Bauphase wird dann voraussichtlich im September beginnen - nach dem Tag der Sachsen.

Seit Mitte Mai erneuert das Lasuv die Fahrbahndecke auf der Löbauer Ortsumfahrung in Richtung Zittau auf einer Länge von etwa 1,7 Kilometern. Sie war verschlissen. Zusätzlich sind defekte Elemente der Schallschutzwand auf der Talbrücke Oelsa auszutauschen. Die Baustelle beginnt auf der B-178-Ortsumgehung Löbau an der Kreuzung mit der B 6 und endet vor der Abfahrt zur S 151.

Ende Oktober dieses Jahres sollen laut Lasuv die Bauarbeiten voraussichtlich komplett abgeschlossen sein. Das Lasuv bittet alle Verkehrsteilnehmer in der Bauzeit um besonders rücksichtsvolle Fahrweise. Die Baukosten in Höhe von rund 780 000 Euro trägt der Bund. (szo)

