Vollsperrung an der Neustädter In Bischofswerda stinkt es vor allem im Sommer oft. Die Ursache liegt unterm Asphalt.

Auf der Neustädter Straße soll gebaut werden. © Steffen Unger

Voraussichtlich ab dem Frühjahr wird auf der Neustädter Straße in Bischofswerda für mehrere Monate bei Vollsperrung gebaut. Dabei geht es vor allem darum, den geplanten Kreisverkehr zu errichten, der Teil der neu entstehenden Straße zwischen Drebnitzer Weg und Neustädter wird. Da die Straße dafür einmal gesperrt werden muss, will die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH zugleich ein Problem lösen, das vielen schon seit Jahren stinkt: Zwischen Belmsdorfer Straße und Polizeikreuzung riecht es an vielen Tagen im Jahr oft streng nach Abwasser. Dass da mit den unter der Erde liegenden Leitungen etwas nicht stimmt, räumte Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH (WVB), im Sommer auf Nachfrage der SZ ein. Nun soll umgebaut und so das Problem gelöst werden.

Unterirdisch verläuft im Kreuzungsbereich von Belmsdorfer und Neustädter Straße ein Ende der 1990er-Jahre verlegter Mischkanal für Regen- und Gebrauchtwässer aus Haushalten und Industrie. Ein Loch hat die Leitung nicht, wie zu vermuten wäre. Aber es gibt ein technisches Problem. Mittels einer Pumpstation hinter der Kolbestraße und einer Druckleitung unter der Belmsdorfer Straße werden die Gebrauchtwässer aus Belmsdorf und von Teilen der Südstadt zur Neustädter Straße geleitet. Dort mündet der Inhalt der Druckleitung in den Mischkanal. Und dabei passiert es: Der Inhalt aus der Druckleitung – also Wasser vom Abwaschen, Duschen oder Klospülen – plätschert in den Mischkanal, dessen unterste Stelle etwa anderthalb Meter tiefer liegt. Dabei treten schwefelhaltige Gase aus, die ein paar Meter weiter zur Geruchsbelästigung führen. Moderne Systeme binden eine Druckleitung im unteren Kanalbereich an, sodass deren Inhalt unter Wasser eingeleitet wird. Die Experten sind sich sicher, dass so der Gestank vermieden oder zumindest minimiert werden kann. Das System, das im Bereich Neustädter Straße eingesetzt wurde, habe beim Bau um die Jahrtausendwende dem Stand entsprochen. Inzwischen ist diese Technik veraltet, sagt der WVB-Geschäftsführer.

Vollsperrung erforderlich

Das Unternehmen rüstet nun in diesem Jahr nach. Gegraben wird dafür im Kreuzungsbereich und auf etwa zwanzig Metern in der Belmsdorfer Straße. Dabei wird das letzte Stück der Druckleitung steiler gelegt. Zum neuen Anschluss kommt ein Geruchsverschluss. Um den schwefelhaltigen Geruch der Abwässer zu binden, gibt die Wasserversorgung zudem in der Pumpstation an der Kolbestraße ein Eisensalz zu. „Das werden wird zur Absicherung auch weiterhin tun“, sagt Klaus Riedel. Für die Modernisierung dieses Bereiches der innerstädtischen Abwasserentsorgung rechnet die WVB mit Baukosten von 40 000 Euro.

Die Tiefbauarbeiten an der Kreuzung Belmsdorfer/Neustädter Straße nur bei Vollsperrung möglich, hieß es auf Anfrage. Angesichts der Bedeutung des vielbefahrenen Verkehrsknotenpunktes hatte die Wasserversorgung diese Baustelle lange Zeit vermieden. In diesem Jahr ergibt sich nun eine gute die Gelegenheit, weil die Nord-Süd-Achse wegen des Baus des Kreisels ohnehin gesperrt werden muss. Er entsteht in Höhe der ehemaligen Pension „Felsenkeller“. Er bekommt drei Zu- bzw. Abfahrten aus bzw. in Richtung Bischofswerda Süd, Innenstadt und Drebnitzer Weg.

Umleitung über die Ortsumfahrung

Die Arbeiten am Kreisverkehr beginnen im Frühjahr dann, wenn an der parallel verlaufenden Süßmilchstraße der Kreuzungsbau beendet ist, diese Straße wieder befahren werden und sie einen großen Teil des Verkehrs von der Neustädter Straße aufnehmen kann. Als Umleitung dient dann auch die ebenso fast parallel verlaufende Ortsumfahrung.

Derzeit ruhen die Arbeiten an der Straßenneubaustelle. Der Landkreis als Bauherr hatte von vornherein eine dreimonatige Winterpause eingeplant. Je nach Wetterlage werden die Arbeiten an der Süßmilchstraße wieder aufgenommen, sagte Gernot Schweitzer, Kreissprecher Gernot Schweitzer auf Anfrage. Bis Ende des Jahren sollen die neue Straße inklusive Kreuzung und Kreisel fertig s und dann auch das Problem mit dem Gestank behoben sein.

zur Startseite