Vollsperrung an den Teichen Der Straßenbau beginnt etwas später als geplant. Das hilft auch einem Betrieb vor Ort.

Die Ortsverbindung zwischen Koselitz und Pulsen ist ab Montag, 10. Oktober, voll gesperrt. Bereits eine Woche davor werden auf der Kreisstraße vorbereitende Arbeiten wie das Einrichten der Baustellen beginnen, so das Landratsamt. Der Anlieger- und Durchgangsverkehr bleibe in dieser Zeit gewährleistet. Weiterhin teilte der Landkreis mit: „Nahezu parallel beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Geißlitz zwischen Pulsen und Koselitz.“ Abstimmungen, beide Maßnahmen zu koordinieren, liefen.

Für den Beginn der Straßenbauarbeiten war ursprünglich bereits die kommende oder übernächste Woche im Gespräch. Der spätere Baubeginn kommt nun der mitten auf der Ortsverbindung gelegenen Teichwirtschaft und deren traditionellem Schaufischen zu pass. Teichwirtschafts-Chef Thomas Richter ist froh. „Wäre zu der Zeit schon gebaut worden, hätten wir das Schaufischen absagen müssen.“ (SZ)

