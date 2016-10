Vollsperrung am Ulbersdorfer Weg

Der Ulbersdorfer Weg in Sebnitz wird am Donnerstag in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Sebnitz mit. Der Grund für die Sperrung sind laut Rathaus Baugrunduntersuchungen. Konkret ist der Abschnitt zwischen dem Gutsweg und der Hohnsteiner Straße für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Die Einfahrt ins Einkaufszentrum zu Rossmann, Netto und Co. an der Hohnsteiner Straße bleibt offen. (SZ)

zur Startseite