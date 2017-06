Vollsperrung am Schlosspark Kommende Woche kommt es zu Behinderungen auf dem Sonnenstein.

Pirna. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am Schlosspark ab nächster Woche zu Einschränkungen für Autofahrer. In der Zeit vom 6. bis 12. Juni schließen die Stadtwerke und Energieversorgung Pirna das Grundstück Schloßpark 7 an verschiedene Medienleitungen an. Deshalb ist eine Vollsperrung zwischen dem Denkmalschutzamt und Schloßpark 8 bis 12, Höhe Tierarzt, notwendig. Das teilt Ute Ullrich von den Stadtwerken mit. Die Umleitung erfolgt über die Struppener Straße, Herbert-Liebsch-Straße und Dr.-Benno-Scholze-Straße.

Die Verkehrspoller werden während der Bauarbeiten entfernt, sodass die Zufahrt zum Tierarzt und zur AWO bis zur Baustelle über die Herbert-Liebsch-Straße möglich ist. Das Denkmalschutzamt ist auch während der Bauarbeiten über die bisherige Zufahrt erreichbar. Die Stadtwerke Pirna haben die Firma Marion und Torsten Gruner GbR mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. (hui)

