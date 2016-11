Vollsperrung am Bahnübergang Trotz Ankündigung tappten am Wochenende viele Fahrer an der Elsterwerdaer Straße in Großenhain in die Falle.

Mitarbeiter der Firma Schweerbau erneuern den Bahnübergang. Die Gleisplatten wurden zwischen den Schienen ausgewechselt, das Gleis selbst wird nicht ausgetauscht. © Klaus-Dieter Brühl

Pünktlich, am Samstag früh 8 Uhr, war es so weit: Wie angekündigt wurde der Bahnübergang auf der B 101 (Elsterwerdaer Straße) für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Mitarbeiter der Firma Schweerbau erneuerten hier am vergangenen Wochenende den Übergang im Bereich des durch die Bahn zurzeit nicht genutzten zweiten Gleises.

Die Gleisplatten wurden zwischen den Schienen ausgewechselt, das Gleis selbst wird nicht ausgetauscht. Auftraggeber sind die Unternehmen Baywa und Bothur. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Güterbahnhofs durch die beiden Firmen. Trotz der angekündigten Vollsperrung und der eindeutig ausgeschilderten Umleitung herrschte am Sonnabend an den durch die Sperrung entstandenen Sackgassen von beiden Seiten her lebhafter Verkehr. Vermutlich wollen sich viele Autofahrer doch lieber vor Ort überzeugen, ob die Straße wirklich in voller Breite dicht ist. Ja, sie war es, und zwar bis Sonntag, 17 Uhr. Für Fußgänger und Radfahrer indes gab es einen provisorischen Überweg – Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sorgten dafür, dass Passanten den Bahnübergang gefahrlos überqueren konnten.

André Bothur, der die Bothur GmbH von seinem Vater übernommen hat, will den ehemaligen Betriebs-Recyclinghof der Papierfabrik zu einem Güter- und Umschlagbahnhof umbauen. Der Gleisanschluss liegt seit dem Ende der Papierfabrik 1992 noch im Boden, die ehemalige Recyclingfirma ITL von Uwe Wegat hat ihn später genutzt, es wurde in den 90ern und 2000ern dort Schotter verladen. Später hat das Abrissunternehmen Bothur die Liegenschaft an der Major-von-Minckwitz-Allee gekauft. Die gewerbliche Baufläche liegt im Außenbereich zwischen zwei Solarflächen, wird zudem von der Bahnlinie begrenzt und ist von der Ortsumgehung aus sichtbar. Hier sollen laut Antrag künftig landwirtschaftliche Güter umgeschlagen werden, gemeinsam mit der Baywa wie die SZ erfuhr. Eine Genehmigung liegt schon vor, da der Lager- und Umschlagplatz von Bothur bereits für Recyclingschutt genutzt wird. Nun soll also eine Art Bahnhof gebaut werden, auf dem Getreide und Mais oder Ähnliches verladen werden. Die Produkte sollen durch die Landwirtschaftsbetriebe selbst angeliefert werden. Vorgesehen sind eine nur kurzzeitige Lagerung in einer geplanten neuen Lagerhalle und der anschließende Abtransport auf der Schiene. Das Einverständnis der Deutschen Bahn zum Vorhaben liegt laut Antrag vor. Neben der Lagerhalle sollen auch eine Unterflurwaage sowie zwei Container gebaut werden. „Die neu geplanten baulichen Anlagen fügen sich in die nähere Umgebung ein“, urteilt die Stadt. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange wird nicht gesehen.

Allerdings könnte es Richtung Gymnasium-Außenstelle Geräuschbelästigungen geben, vermutet Stadtrat Hans-Jörg Krutzki. Betriebszeiten sind schon jetzt von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Was die Staubentwicklung betrifft, so fordert die Stadt, dass sie auf ein Minimum zu reduzieren ist. „Die Fahrwege zum Grundstück sind daher mit einer gebundenen Asphaltdecke seitens des Bauherrn zu befestigen“, heißt es. Die Löschwasserversorgung sei gesichert, allerdings befindet sich der Wasserbehälter dazu auf der anderen Seite der Bundesstraße. Ein Neuanschluss an die Trinkwasserversorgung ist aber möglich.

zur Startseite