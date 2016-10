Vollsperrung ab Freitag an der B 98

An der B 98 in Neukirch steht eine zweiwöchige Vollsperrung bevor. Von diesem Freitag an bis voraussichtlich 5. November wird am Bahnübergang in Neukirch die Entwässerungsrinne erneuert und deswegen hier die Straße gesperrt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über Schirgiswalde-Kirschau. Bauherr ist der Landkreis Bautzen. Das teilt Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler mit. (szo)

Bei Fragen: 03591 525166000

