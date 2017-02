Aus dem Gerichtssaal Vollspann gegen den Kopf Mit brutalen Tritten verletzt der Angeklagte einen Mann schwer. Dabei soll er Anlauf genommen haben wie ein Fußballer.

Wie ein Fußballer beim Elfmeter soll der Angeklagte Anlauf genommen und zugetreten haben. Aber nicht gegen einen Ball, sondern gegen den Kopf des Opfers. © Plainpicture

Der bald 22-jährige Coswiger ist ein brutaler Schläger. Dabei weiß man nicht, ob er Mut mit Leichtsinn verwechselt. So legte er sich auch schon mal mit einem 110-Kilogramm-Schwergewichtsboxer an. Dreimal saß er als Jugendlicher oder Heranwachsender wegen Körperverletzung vor Gericht. Und stets konnte er auf die Milde der Jugendgerichtsbarkeit rechnen, musste nie ernsthaft für seine Taten einstehen. Einmal erhielt er eine Arbeitsauflage, ein anderes Mal eine lächerliche Geldauflage, die die Mutti bezahlte. Ein Verfahren wurde sogar ganz eingestellt.

Doch das Credo der Jugendgerichtsbarkeit, nicht in erster Linie zu strafen, sondern zu erziehen, hat auch hier nicht gegriffen. Weil er nie für die Folgen seiner Taten ernsthaft einstehen musste, fühlte er sich wohl ermutigt, machte munter weiter, diesmal noch viel brutaler als bisher. Einen jungen Mann, mit dem es seit Jahren Streit gibt, verletzte er mit brutalen Fußtritten so schwer, dass dieser bewusstlos wurde, ein Schädel-Hirn-Trauma, Blutungen und mehrere Brüche im Gesicht erlitt. Bei der Operation wurden dem 24-jährigen Geschädigten Titanplatten eingesetzt, die er ein Leben lang behalten wird.

Es ist der Abend des 15. August vorigen Jahres, als der Geschädigte am Kaufland-Parkplatz in Coswig mit einem Longboard am Auto des Angeklagten vorbeirollt. Dabei bekommt er von dem Coswiger einen kräftigen Tritt ins Gesicht, so dass er zu Boden stürzt. Er rappelt sich auf, sitzt benommen da, als der Angeklagte erneut zutritt. Zeugen schildern, dass er Anlauf nahm wie ein Fußballer beim Elfmeter und dann mit voller Wucht gegen den Kopf des Opfers trat. Einer sprach sogar von einem „Vollspannstoß“.

Der Mann verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, röchelt er nach Luft, blutet stark. Doch der Angeklagte kümmert sich nicht um das Opfer, haut einfach ab. Er spricht von einer „Kurzschlussreaktion“, sei ausgerastet. Er gibt beide Tritte zu, der zweite sei gezielt gewesen und mit voller Wucht ausgeführt worden, sagt er. Nach dem Tritt sei er in einer „Schocksituation“ gewesen und deshalb abgehauen. Auslöser der Tat war ein über acht Jahre zurückliegender Streit. Auch nach der Tat begegnen sich die beiden wieder. Der Angeklagte bestellt bei dem Geschädigten, der Pizzabote ist, Essen. Als der das anliefert, gibt er auch noch großzügig Trinkgeld. Zynischer geht es nicht. Entschuldigt hat er sich für die Tat bis heute nicht. Für die muss er nun das erste Mal in seinem Leben richtig geradestehen. Denn inzwischen ist er erwachsen, muss sich nach Erwachsenenstrafrecht verantworten.

Der Richter verurteilt den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr, die allerdings für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Das sind zwar zwei Monate mehr als die Staatsanwältin gefordert hatte, dennoch kommt der Angeklagte damit gut weg. Denn der Richter würdigt sein Geständnis. Ohne dieses hätte ihm zumindest der zweite Tritt nicht sicher nachgewiesen werden können. Zeugen hatten nämlich gesagt, dass dieser zweite Tritt von einem anderen kam. Doch der Angeklagte selbst hatte ihn ja zuvor selbst zugegeben. Er muss an den Geschädigten außerdem 1 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Und der dickste Posten kommt erst noch: Die Krankenkasse wird sich bei dem Angeklagten die Behandlungskosten für die Operation zurückholen. Das wird richtig teuer.

zur Startseite