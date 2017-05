Vollgas am Wochenende In Krauschwitz dröhnten die Motoren. In Weißwasser wurde ein König gekrönt. Aber auch in Rietschen und Bad Muskau kam keine Langeweile auf.

Bevor die Fahrer in Krauschwitz richtig Gas geben können, müssen sie zu ihren Maschinen sprinten. Der Oberlausitz Pokal ist einer der Höhepunkte der Motorcross-Saison in der Region. Fotos: Rolf Ullmann

Staub und Sprünge sorgten am Sonnabend beim vierten Oberlausitzpokal für eine beeindruckende Atmosphäre.

Frank Rotter, der neue Schützenkönig Olaf Blasek und Tobias Grosser (von links) überzeugten beim Schützenfest.

Die Funken des Rietschener Karneval Clubs zeigten beim Frühlingsfest einen Limbo-Tanz.

Das Ensemble Flauta Dulce probte am Sonntag in der offenen Kirche in Bad Muskau.

Krauschwitz: Am Sonnabend dröhnten die Motoren der Rennmaschinen ab 8. 30 Uhr bis zum späten Nachmittag auf dem Renngelände des Motorsportclubs Krauschwitz. 176 Starter aus den Bundesländern Sachsen, Berlin, Brandenburg und Thüringen warfen ihr fahrerisches Können sowie die Pferdestärken ihrer Maschinen in die Waagschale, um den Oberlausitzpokal für sich zu entscheiden. In neun verschiedenen Alters- sowie Hubraumklassen jagten sie über den bestens präparierten zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs. Der Vereinsvorsitzende Frank Hocke und seine Mitstreiter vom MC Krauschwitz investierten in den letzten Wochen viel Zeit und Kraft in die Vorbereitung dieses in Ostsachsen bedeutenden motorsportlichen Events. Außerhalb des Rennens steht die Strecke nach Voranmeldung beim Verein zwischen März und Oktober, täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr für Trainingszwecke zur Verfügung. Davon sind allerdings Sonn- und Feiertage ausgenommen.

Weißwasser: Olaf Blasek heißt der neue Schützenkönig des Weißwasseraner Schützenvereins. Er stellte seine treffsichere Hand unter Beweis und brachte mit dem insgesamt 156. Schuss den hölzernen Adler am Sonnabendnachmittag auf dem Vereinsgelände an der Muskauer Straße zum Absturz. Nach seinem Triumph im Jahr 2011 errang Olaf Blasek nun zum zweiten Mal die silberne Kette als Zeichen der Würde des Schützenkönigs. Den Titel des 1. Ritters sicherte sich Frank Rotter, indem er mit dem 85. Schuss das Zepter abschoss. Tobias Grosser traf mit dem 135. Schuss den Apfel und darf sich nun mit dem Titel des 2. Ritters für ein Jahr schmücken. Nach dem Königsschießen stellten sich Schützen aus Gastvereinen sowie die Teilnehmer am Unternehmerschießen den Herausforderungen des Wettkampfes um den Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Weißwasser.

Rietschen: Der Festplatz in Rietschen platzte am Sonnabendabend fast aus allen Nähten. Der Rietschener Karneval Club veranstaltete sein zweites Frühlingsfest. Gastvereine aus Daubitz und Niesky zeigten dabei gemeinsam mit dem RKC ihr Können auf der Tanzfläche. DJ Rutz und Romano legten heiße Rhythmen auf, sodass die Tanzfläche nie leer blieb. Erik Schnelle führte als Moderator durch das Programm des gelungenen Abends.

Bad Muskau: Die Evangelische Kirche in Bad Muskau steht bis Ende August an jeweils zwei Sonntagen am Nachmittag für jedermann offen. Das Ensemble Flauta Dulce nutzte diese Gelegenheit zu einer öffentlichen Probe für ihren Auftritt am 17. Juni beim Stadtmusikfest in Dresden.

