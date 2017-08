Volleyballer im Beachfieber Bei ihrer 20. Stadtmeisterschaft wird nach einem neuen Modus gespielt. Das soll noch mehr Stimmung ins Jahnbad Weißwasser bringen.

Am 26. August lockt wieder die Beachvolleyballmeisterschaft ins Jahnbad nach Weißwasser. © Gunnar Schulze

Zum 20. Mal wird am Sonnabend im Jahnbad Weißwasser Beachvolleyball gespielt. Zum Jubiläum warten die Veranstalter vom TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser mit einer Neuheit auf. Statt bisher zwei gegen zwei wird drei gegen drei gespielt. Das soll die Stimmung noch mehr anheizen. Im Team muss eine Frau sein oder ein Jugendlicher bis 16 Jahre. Und mindestens einer soll einen Weißwasseraner Hintergrund haben, also in der Stadt geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen sein oder hier leben. Dieser Bezug sei ihnen wichtig, erklärt Jens Werner. Der Chef des Organisationskomitees, freut sich auf das Turnier, weil es für ehemalige Bürger der Stadt Anlass ist, mal wieder in die alte Heimat zu kommen. Der 56-Jährige, der Präsident des Stadtsportverbandes Weißwasser ist, spielt auch selber mit. Unter dem Motto „Weißwasser bewegt sich“ sei das Turnier eine gute Gelegenheit für Nichtaktive, sich mit anderen zu messen und dabei Spaß zu haben. Und man habe gehofft, dass gerade das Jubiläumsturnier ein besonderes Highlight für die Hobbysportler sei.

Zehn Teams haben sich für die Stadtmeisterschaft angemeldet. In den Vorjahren waren es bis zu 24. Ob es an dem veränderten Austragungsmodus liegt, vermag er nicht zu sagen. Auch sei er nicht unbedingt enttäuscht. Die Stimmung werde sicher auch so wieder richtig toll, so Jens Werner. Jedoch werde man sich nach dem Turnier mit den Volleyballern zusammensetzen, um nach den Gründen zu forschen.

Die Anfänge der Beachvolleyballmeisterschaft reichen in eine Zeit zurück, als der Sport gerade erst aufkam, man vielerorts fasziniert davon war, es aber kaum Spielfelder dafür gab. Das war lange vor seiner Zeit, sagt Jens Werner, der die Fäden seit 2005 in der Hand hält. Mancher wird sich noch erinnern, wie zu 450 Jahre Weißwasser 2002 der Vorplatz des Busbahnhofs mit Sand aufgeschüttet wurde und zwei Tage Beachvolleyball zu erleben war. Auch zum Tag der Sachsen 2005 in Weißwasser wurde gespielt. Seither bietet die jährliche Meisterschaft Gelegenheit, sich anders als sonst sportlich zu betätigen. Spaß und Geselligkeit stehen dabei vornan. Dank vieler Helfer wird das auch diesmal so sein. Sie sorgen für beste Bedingungen. Gespielt wird in zwei Staffeln. Wer sich noch spontan zum Mitspielen entschließt, kann sich am Sonnabend bis 9.00 Uhr anmelden. Zuschauer sind willkommen. (ck)

Beachvolleyballmeisterschaft am 26. August ab 9.30 Uhr im Jahnbad Weißwasser, Startgeld für Teams 40 Euro.

