Volles Stadtbad zum Jubiläum Nicht nur Stammgäste kamen zur Warmbadenacht anlässlich des 120. Geburtstages des Roßweiner Bades. Ein Geheimnis ist noch zu lüften.

Renate Winkler (links) und Petra Sadikovic genossen die Bowle zur Warmbadenacht in Roßwein. © André Braun

Wer am Freitag im Roßweiner Stadtbad auf der langen Sitzbank Platz nehmen wollte, der brauchte viel Glück. Zur Warmbade-nacht anlässlich des 120. Geburtstages des Hauses waren allein im Bereich des Schwimmbeckens über 30 Gäste zu finden. „Die Bänke sind voll. Für so ein kleines Bad sind wir damit total zufrieden. In der Sauna sind ja auch noch Gäste“, sagte Liane Patzelt am Freitagabend zwischen dem Servieren von selbstgekochter Kürbissuppe und dem Getränkeverkauf. „Eigentlich bin ich Schwimmmeisterin, heute Bedienung“, scherzte die Bad-Mitarbeiterin, die zur Feier des Tages ein buntes Jackett und einen Hut trug. Für die Suppe hatte sich Patzelt selbst an den Herd gestellt. „Ich will doch wissen, was ich serviere“, sagte sie.

Renate Winkler und Petra Sadikovic genossen den besonderen Abend in Roßwein: Die beiden Nossnerinnen sind seit fast zehn Jahren Stammgäste. Beide haben in dem Becken als Kinder das Schwimmen gelernt und 2007 die Einrichtung wieder für sich entdeckt. Jeden Mittwochabend gehen sie für eine Stunde zusammen hier schwimmen, kommen zudem freitags zum Warmbadetag. „Schwimmen ist gesund“, sind sich die Frauen einig. Dass sie ab kommendem Jahr mehr Eintritt zahlen müssen (DA berichtete), wusste Petra Sadikovic noch gar nicht. Aber die Reaktion der 64-Jährigen sowie ihrer 62-jährigen Freundin zeugen von Verständnis. „Uns ist das egal. Den Betrag schaffen wir auch noch“, sagen die Nossnerinnen, die in ihrer Stadt ein Bad wie das Roßweiner vermissen. Deswegen hoffen sie, dass die Einrichtung noch so lange wie möglich geöffnet bleibt.

So verständnisvoll wie die Frauen hätten jedoch längst nicht alle Besucher auf die angekündigte Preiserhöhung, die ab Januar gilt, reagiert, so Liane Patzelt. Seitdem diese bekannt ist, würde hin und wieder danach gefragt. Aber es nützte ja nichts, sagt die Schwimmmeisterin. Zur Warmbade-nacht spielten die Preise aber keine Rolle.

Der Abend war der Abschluss eine Woche mit besonderen Angeboten, die von den Besuchern Patzelt zufolge auch gut angenommen worden sind. Vor allem zur Warmbadenacht seien nicht nur Stammgäste gekommen. Viele hätten an dem Bildschirm am Eingang verharrt, auf dem Bilder aus 120 Jahren Stadtbad gezeigt wurden. Jeder Besucher durfte zudem beim Eintritt würfeln. Zu gewinnen gab es kleine Präsente oder freien Eintritt ins Bad. Außerdem hatten die Besucher die Gelegenheit zu schätzen, wie viel Kleingeld sich in dem großen Glas am Eingang befindet. Die Summe blieb bisher ein Geheimnis. (DA/mf)

zur Startseite