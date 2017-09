Kegeln Volles Programm An diesem Wochenende rollen in fast allen Ligen die Kugeln. Erstmals greifen dabei auch die Geringswalder mit ein.

In der 2. Verbandsliga Staffel 1 starten die Geringswalder Kegler ihr Abenteuer in der zweithöchsten Liga des Landes Sachsen. Als Aufsteiger gastieren sie beim KSV Blau-Gelb Taucha II. Ein echter Prüfstein für den Aufsteiger um Mannschaftsleiter Hans Marschner, der sich wahrscheinlich als zu groß darstellen wird. Alles andere als eine Niederlage wäre für die Geringswalder eine Sensation.

In der 2. Verbandsliga Staffel 3 sind die Döbelner nach dem Auftaktunentschieden in Nossen nun beim Hirschfelder SV zu Gast. Dort werden die Kegler um Andreas Rippin versuchen, ihren ersten Saisonsieg einzufahren. In der Vorsaison haben die DSC-Spieler beide Begegnungen gegen die Hirschfelder siegreich gestalten können. Auch in diesem Jahr kommt es darauf an, Besetzungsprobleme zu vermeiden beziehungsweise gut zu kompensieren. Sollte dies in diesem Punktspiel gelingen, sind die beiden Auswärtspunkte möglich. Das sieht auch Rippin so: „Nach dem glücklichen Remis zum Auftakt soll sich die Fahrt auch lohnen. Deshalb strebt das Team einen vollen Erfolg an, was absolut realistisch ist.“

Die Lüttewitzer empfangen in der 1. Bezirksliga Leipzig in Nossen die dritte Vertretung des SV Leipzig 1910. Damit kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger. Während die Gäste ihr Auftaktspiel zu Hause gewinnen konnten, sind die Lüttewitzer mit einer Niederlage gegen Sprotta II gestartet. Es ist in Nossen mit einer ausgeglichenen Begegnung zu rechnen.

In der Regionalliga steht bereits der dritte Spieltag an. Am Sonnabend treffen in Leisnig die zweiten Mannschaften des SV Gersdorf 1910 und des SKV 2001 Waldheim aufeinander. Die Gastgeber werden aufgrund ihrer Meldestärke aus dem vollen schöpfen können, während die Zschopaustädter wieder einen Personalengpass haben. Es ist für Spannung gesorgt. Die dritte Vertretung des SKV Waldheim trifft direkt im Anschluss auf die dritte Leisniger Mannschaft. In diesem Duell ist der Tabellenführer aus der Bergstadt eindeutiger Favorit und wird die zwei Punkte in Leisnig behalten. Am Sonntag wird in Geringswalde die letzte Partie des dritten Spieltages ausgetragen. Die zweite Mannschaft des LWV Geringswalde empfängt die Dritte des Döbelner SC. Eine ausgeglichene Begegnung ist auf der anspruchsvollen Geringswalder Bahn zu erwarten. (DA/kbe)

