Volles Programm

Handball. Zum letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga muss der HC Rödertal nochmals reisen. Am Sonntag geht es nach Hessen in die Nähe von Frankfurt/Main. Dort wartet die HSG Kleenheim auf die Rödertalbienen. Die Hessinnen bestreiten ihre erste Zweitligasaison. Der Aufstieg war für die Mannschaft und Coach Lazar Cojocar, der das Team seit 2011 betreut, der vorläufige Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Ziel 2016/17 ist der Klassenverbleib. Dafür holte Trainer Cojocar Franziska Ringleb von Koblenz/Weibern und Leonie Nowak von der HSG Gedern/Nidda.

Die Kleenheimerinnen waren gemeinsam mit den Damen von TuS Lintfort – übrigens der nächste Gegner der Rödertalbienen – die großen Unbekannten. Und sie überraschten die Konkurrenz zu Beginn der Saison mit einer sehr offensiven und teilweise auch aggressiven Abwehr und erzielten Wirkung. Bis zum zehnten Spieltag pendelten sie zwischen Platz sechs und acht. Danach aber war der Überraschungseffekt aufgebraucht und die anderen Mannschaften hatten sich auf die Spielweise der Hessinnen eingestellt. Mit 2:6 Punkten aus den letzten vier Spielen rutschten die HSG-Damen bis in die Abstiegszone auf Platz 13. Dort möchte man allerdings auch ganz schnell wieder heraus und hat sich für das Spiel gegen die Rödertalbienen einiges vorgenommen.

Aber auch im Rödertal ist man optimistisch. Nach der HSG Bensheim-Auerbach, die sich eigentlich nur noch selbst schlagen kann – immerhin haben sie bereits sieben Punkte Vorsprung – führt der HC Rödertal als Tabellenzweiter das Verfolgerfeld an. Diese günstige Ausgangsposition wollen die Spielerinnen von Chefcoach Karsten Moos auch in Kleenheim verteidigen. Vizeherbstmeister ist zwar ein Titel für den sich niemand etwas kaufen kann, aber er stärkt das Selbstvertrauen und gibt die Richtung für die zweite Halbserie vor.

Moos will Platz zwei verteidigen

Der HCR-Trainer warnt allerdings vor zu großer Euphorie und erklärte vor der Partie: „Wir haben gerade einmal die erste Hälfte gespielt. Da kann noch viel passieren. Die Liga ist ausgeglichen wie nie, das haben die vielen überraschenden Ergebnisse gezeigt. Da müssen wir in jedem Spiel alles geben und manchmal entscheiden Nuancen über den Sieg. Aber natürlich wollen wir gewinnen und Platz zwei verteidigen.“

Auch die Rödertalbienen blieben derweil nicht von der Erkältungswelle verschont. Es steht noch nicht fest, ob alle die Reise nach Kleenheim antreten können. Anwurf ist Sonntag um 16 Uhr. Auch dieses Spiel kann per Liveticker verfolgt werden.

Zweite Mannschaft muss zum Spitzenreiter

Die zweite Frauenmannschaft vom HC Rödertal muss ebenfalls am Sonntag auswärts antreten. Der Tabellenvorletzte der Mitteldeutschen Oberliga hat allerdings eine kurze Reise vor sich, denn das Spiel ist beim Spitzenreiter HV Chemnitz und wird um 16.30 Uhr angepfiffen.

In der Sachsenliga der Männer bestreitet der abstiegsbedrohte und von Verletzungsausfällen geschwächte HV Oberlausitz am Sonntag ab 16 Uhr ein Vier-Punkte-Spiel beim EHV Aue II. HVO-Trainer Carsten John: „Wir müssen anfangen zu punkten. Der Druck wird sonst immer größer. Vergangene Woche haben wir es verpasst, mit einer Überraschung gegen Dresden die Situation zu entspannen. Natürlich fahren wir nach Aue, um dort zu gewinnen und die Hinspielschlappe wettzumachen.“

Denn das Heimspiel im September 2016 ging mit einer 29:32-Schlappe in die Hose. Für alle interessierten Fans bietet sich die Möglichkeit, mit dem Bus nach Aue mitzufahren. Abfahrt ist um 11.45 Uhr in Cunewalde. Zustiege in Großpostwitz, Bautzen und Dresden sind möglich. Anmeldungen können bei Florian Sieber abgegeben werden ( 0172 9848202). Die Sachsenliga-Frauen vom Radeberger SV treten am Sonntag ab 15 Uhr in Heidenau an. (az/ck)

