Volles Haus, tolle Stimmung Rund um Bischofswerda tobte der Weiberfasching. Wir haben die Bilder davon.

Die Männer Stefan Wiese (l.) und Daniel Friebe gehörten am Donnerstagabend zu den schönsten Frauen. © Steffen Unger

Der Weiberfasching ist ein Zugpferd des Karnevals. Über 500 Gäste feierten am Donnerstag allein mit dem BKC im Kulturhaus Bischofswerda. Auch in Rammenau, Medewitz und Weifa feierten die Weiber. An diesem Sonnabend gibt es Karnevalveranstaltungen in allen vier Orten. Beim großen Faschingsumzug am Sonntag in Schirgiswalde sind Vereine aus der Region ebenfalls mit von der Partie.

