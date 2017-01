Volles Haus im Q 24 Die drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna stellten sich in der Kleinkunstbühne den Fragen der Pirnaer und der SZ.

zurück Bild 1 von 2 weiter Beim SZ-Wahlforum stellten sich die drei Kandidaten Tim Lochner (2.v.li.), Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke (4.v.li.) im Q 24 den Fragen der Pirnaer. Der Leiter der Pirnaer SZ-Redaktion Christian Eißner (ganz li.) und Geschäftsführer der Sächsischen Zeitung Domokos Szabó (ganz re.) moderierten das Forum. © Kristin Richter Beim SZ-Wahlforum stellten sich die drei Kandidaten Tim Lochner (2.v.li.), Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke (4.v.li.) im Q 24 den Fragen der Pirnaer. Der Leiter der Pirnaer SZ-Redaktion Christian Eißner (ganz li.) und Geschäftsführer der Sächsischen Zeitung Domokos Szabó (ganz re.) moderierten das Forum.

Die drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna: Tim Lochner, Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke.

Vor mehr als 200 Gästen beim SZ-Wahlforum haben die drei Kandidaten für das Pirnaer Oberbürgermeister-Amt – Klaus-Peter Hanke (parteilos), die Unternehmerin Ina Hütter (CDU) und Tischlermeister Tim Lochner (parteilos) – am Mittwochabend Fragen der Sächsischen Zeitung sowie der Zuhörer beantwortet. Es war eine faire, sachliche und teils lebhafte Diskussion. Was die Kandidaten zu den einzelnen Sachthemen sagten und wie sie beim Publikum ankamen, lesen Sie am Freitag in der Lokalausgabe Pirna der Sächsischen Zeitung. (SZ/mö)

Hier noch einmal die Interviews in voller Länge, die wir mit den drei Kandidaten geführt haben:

Interview mit Tim Lochner

Interview mit Ina Hütter

Interview mit Klaus-Peter Hanke

zur Startseite