Voller Saal bei Dresen und Prahl

© Gernot Menzel

Das wollten sich Hunderte Musikfreunde nicht entgehen lassen: Voll war der Saal des Bürgerzentrums Braugasse 1 am Samstagabend beim Konzert von Andreas Dresen mit Axel Prahl und Band. Die Veranstaltung war ausverkauft. Unter anderem erklangen Lieder von Gerhard Gundermann. Der Gundermann-Film von Regisseur Andreas Dresen soll in diesem Sommer in die Kinos kommen.

zur Startseite