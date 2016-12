Voller Erfolg für die Festung Mehr als 55000 Besucher konnte der Festungsmarkt zählen. Dabei spielte das Internet eine wichtige Rolle.

Wie schon im letzten Jahr war der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein ein voller Erfolg. © Archiv/Marko Förster

Königstein. Am vierten Adventswochenende konnten Besucher zum letzten Mal in diesem Jahr den historisch-romantischen Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein erleben. Etwa 55 600 Menschen und somit fast 3 000 Menschen mehr als im Vorjahr lösten ein Ticket, um das bunte Treiben zu genießen. Laut Kerstin Keil, Pressesprecherin der Festung, war der Verkauf der Online-Tickets ein großer Erfolg. „Rund zehn Prozent der Besucher kamen bereits mit einem Ticket zur Kartenkontrolle“, sagt sie. So konnten die Wartezeiten am Einlass verkürzt werden. Stetig wachsender Beliebtheit erfreuten sich auch die Herrnhuter Sterne, die in der unterirdischen Kasematten-Weihnacht schön präsentiert und deshalb gern gekauft wurden. Auch der neue beleuchtete Märchenpfad durch den Festungswald zum Herrnhuter Riesenstern auf dem Blitzeichenplateau wurde gern genutzt. Sven-Erik Hitzer, Geschäftsführer der Restauration Festung Königstein und Veranstalter des Marktes, hatte mit deutlich mehr Besuchern gerechnet. Er zieht dennoch eine positive Bilanz. „Wir können sehr zufrieden sein. Vor allem die Stimmung war in diesem Jahr bestens“, sagt er. (kk)

