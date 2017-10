Voller Erfolg für Bischofswerda Trotz Personalsorgen können die VV-Männer am zweiten Spieltag beide Partien gewinnen. Jetzt wird noch Nachwuchs gesucht.

© Symbolfoto: dpa

Volleyball Kreisklasse Ost. Die Aussichten in der Kreisklasse Ost waren für die Männer vom VV Bischofswerda schlecht. Nach einem eher schmeichelhaften dritten Platz in der Vorsaison und einem spektakulären, aber hochverdienten Sieg im Kreispokal 2017 war sogar der Start eher unwahrscheinlich. Grund: Einige Leistungsträger verließen die Mannschaft zum Saisonende. Und Nachwuchs wird auch in Bischofswerda händeringend gesucht.

VV-Kapitän Frank Siol: „Schließlich hat doch die Leidenschaft für den Volleyballsport trotz der eher bescheidenen Aussichten den Start in die neue Saison geebnet. Am ersten Spieltag konnten wir aber wie erwartet nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Lediglich in einem Satz gegen Marienstern konnte man erahnen, welches Potenzial noch in unserer Mannschaft steckt.“ Erwartungsgemäß gingen beide Spiele verloren, und zwar mit 1:2 gegen Marienstern, und 0:2 gegen die vierte Mannschaft vom MSV Bautzen.

Gnaschwitz und Crostau geschlagen

Am zweiten Spieltag konnte die Aufgabe für eine Sieg nicht schwerer sein. Schließlich musste Bischofswerda zum Tabellenführer. Doch im ersten Spiel gegen Gnaschwitz begann der VVB konzentriert, zwang den Gegner durch hartnäckige Gegenwehr immer wieder zu Fehlern und gewann den ersten Satz mit 25:17. Der zweite Durchgang ging dann aber klar mit 13:25 in die Hose. Dafür holte sich Bischofswerda mit viel Kampfgeist den dritten Satz mit 15:11 und ging als Sieger vom Parkett.

Jetzt ging es gegen den SV Crostau, der im ersten Spiel des Tages Gnaschwitz mit 2:0 bezwang. Im ersten Satz siegte Crostau mit 25:18, während der zweite und auch der dritte mit 25:17 und 15:11 an Bischofswerda ging. Frank Siol: „Trotzdem ist Nachwuchs Mangelware. Wer Lust hat, einmal in der Woche Volleyball zu spielen, der ist herzlich eingeladen.“ Trainiert wird Montag und Donnerstag ab 20 Uhr in der Turnhalle Bischofswerda Süd. (SZ)

zur Startseite