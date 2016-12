Voller Einsatz für eine neue Schule Die Radebeulerin hat den Spendenlauf fürs evangelische Schulzentrum organisiert. Und will mehr.

Vorbereitung zum Spendenlauf für das evangelische Schulzentrum Radebeul ganz in Familie. Organisatorin Nadine Wollrad (M., mit dem kleinen Carl auf dem Arm), Emily (l.), Lea (r.) sowie Arthur und Greta (vorn) beim Training im Lößnitzstadion. © Norbert Millauer

Sich ihrer Begeisterung und ihrem Charme zu entziehen, ist so gut wie unmöglich. Als Nadine Wollrad – in Radebeul besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Hertzschuch – auf die Redakteure der SZ zukam mit der Bitte, doch beim Spendenlauf für das neue evangelische Schulzentrum mitzumachen, wurde nicht lange überlegt. Und so traten zwei Zeitungsleute der Sächsischen gemeinsam mit etwa 500 weiteren Läufern an einem brütendheißen Septembersonntag zum Rundendrehen im Lößnitzstadion an.

Dass der Lauf überhaupt zustande kam und schließlich über Sponsoren 70 000 Euro für das Schulprojekt des evangelischen Schulvereins einbrachte, ist vor allem Nadine Wollrad zu verdanken.

Was bringt eine 34-jährige Radebeulerin dazu, sich so zu engagieren? Zwei ihrer fünf Kinder haben die evangelische Grundschule besucht. Obwohl die Mädels inzwischen raus sind aus diesem Alter, ist Nadine Wollrad noch heute froh darüber, dass sie die Chance hatten, dort zu lernen. Denn der verdanken sie den Spaß an der Schule. Davon ist Mutter Wollrad überzeugt. Ist sie doch selbst immer gern in dem Schulhaus auf der Wilhelm-Eichler-Straße, wenn sie dort etwas zu erledigen hat. „Es ist einfach eine Wohltat zu sehen, wie die Kinder dort stressfrei und voller Freude arbeiten.“

Dabei müssen sie nicht mal einer Konfession angehören. Die Schule steht allen offen. So kamen auch die Wollrad-Mädchen hin. Ihre Mutter hofft, dass die drei jüngeren Geschwister ebenfalls in die Grundschule gehen werden.

Und dass sich auf den Erfahrungen dieser ersten evangelischen Schule in der Lößnitzstadt – sie besteht seit zehn Jahren – auch die Oberschule aufbauen lässt. Die aus Nadine Wollrads Sicht mit dazu beitragen soll, dass die Radebeuler Oberschulen insgesamt vorankommen.

Die fünffache Mutter spricht von einem Riesenunterschied zwischen Oberschule und Gymnasium – aus Erfahrung. Besucht doch die älteste Tochter ein Gymnasium, die Zweitälteste eine Oberschule. Zu den Problemen gehört aus Sicht von Nadine Wollrad der zunehmende Leistungsdruck am Gymnasium und dass mehr soziale Kontakte zwischen allen Elternhäusern gepflegt werden müssten.

Auf jeden Fall besteht Bedarf an einer guten Oberschule, sagt die Radebeulerin. Die sich auch wünscht, dass Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse in eine Schule gehen können – wie es im Schulzentrum der Fall wäre.

Ein weiterer Vorteil der evangelischen Oberschule: das Mentorenkonzept. Das heißt, die Schüler können ab achter Klasse einmal in der Woche in einem Unternehmen arbeiten, an einem Projekt mitwirken und sogar schon einen Ausbildungsplatz aussuchen.

Auch wenn der Start fürs Schulzentrum noch mal verschoben wurde, voraussichtlich auf 2018, die Bemühungen um Unterstützung für dieses Projekt – vor allem finanziell – laufen intensiv weiter. Nicht nur, dass mit dem 10. September 2017 der nächste Spendenlauftermin feststeht. Und mit dem Dresdner Unternehmen Linopro schon der Hauptsponsor.

Ein Benefizkonzert mit den Musikern Benny Gerlach und Karl Helbig sowie Grundschülern steht am 4. Februar in der Lutherkirche im Programm. Für eine vor Ostern geplante Schullotterie ist Nadine Wollrad auf Preissuche. Im Herbst soll eine Kunstauktion stattfinden.

Wie bekommt die lebhafte Frau das alles unter einen Hut? Bei fünf Kindern? Sie ziehen mit, wir sind ganz entspannt, sagt Nadine Wollrad. Zudem mache ihr der Schuleinsatz Spaß, bedeute positiven Stress. Sie will was voranbringen, verändern, helfen, sagt die Radebeulerin. Die nicht zuletzt stolz darauf ist, dass sie von ihrer großen Tochter überhaupt erst mal auf die Idee mit dem Spendenlauf gebracht wurde. Weil sie selbst ganz allein bei einer aller zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung für den Schutz der Wälder Kanadas immerhin 1 400 Euro eingelaufen hat. Das sollte doch auch für das Schulzentrum funktionieren, hatte sich Nadine Wollrad gesagt.

Derzeit ist die Rede von einem Vereins-Eigenanteil von etwa einer Million Euro für das Schulprojekt.

Die Spendenlauf-Idee soll selbst dann weiterleben, wenn die neue Schule arbeitet. Nadine Wollrad kann sich noch mehr Projekte vorstellen. Bürgerschaftliches Engagement für das Sanieren eines Spielplatzes beispielsweise. Alle laufen mit, und das Geld bleibt in der Stadt.

zur Startseite